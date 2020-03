Resumo das novelas de 14 a 21 de março

Hugo e Verônica sabotam evento de Micaela

Nesta semana em “Salve-se quem puder”, Téo e Luna/Fiona se beijam e declaram sua paixão. Kyra diz a Alexia que precisa ouvir a voz de Rafael para parar de pensar em Alan. Chega o dia da inauguração do restaurante de Micaela e poucos convidados aparecem. Hugo diz a Helena que Micaela fracassou e ela se sente humilhada pelo pai. Mário decide ir para o Brasil junto com Juan.

Éramos seis

Sábado, 14 de março

Lola recusa falar com Afonso. Inês sente falta de Lúcio. Isabel descobre que Zulmira partiu para a França. Osório arma para Alfredo e avisa a Gusmões. Isabel visita Lola. Julinho e Soraia se angustiam com a imposição a seu casamento. Osório ataca Alfredo, que se defende e acaba ferindo o agressor.

Segunda-feira, 16 de março

Alfredo se despede de Lola e afirma que voltará. Soraia sugere que Julinho convença Lola a vender a casa, para que ele invista na sociedade com Assad. Lúcio se angustia com a partida de Alfredo. Lola sofre, e Genu a conforta.

Terça-feira, 17 de março

Lola reclama da casa vazia com Genu. A febre de Shirley não cede. Tavinho alerta Zeca e Olga sobre um homem que observa a casa da família. Alfredo se declara para Adelaide, e agradece Emília e Justina. Julinho surpreende Lola. Alfredo deixa o país.

Quarta-feira, 18 de março

Shirley não resiste à doença. Zeca reconhece Neves, que pede perdão ao amigo. Emília inicia um tratamento com Selma. Adelaide sugere ir para Paris com Justina. Afonso volta e Inês sofre a morte de Shirley. Julinho percebe os olhares entre Lola e Afonso.

Quinta-feira, 19 de março

Afonso confessa seu interesse em Lola e Inês reage. Julinho pede que Lola vá morar com ele no Rio de Janeiro. Clotilde vibra quando Almeida mostra suas passagens para o Uruguai. Olga se revolta contra Neves e briga com Zeca. Afonso visita Lola e Julinho se incomoda.

Sexta-feira, 20 de março

Lola, Julinho e Isabel se despedem de sua casa. Zeca é dispensado de seu trabalho, e Neves sugere que o amigo se candidate à prefeitura. Karine e Soraia temem a presença de Lola. Afonso e Lola se beijam. Lola parte com Julinho para o Rio de Janeiro.

Sábado, 21 de março

Alguns meses se passam. Durvalina vence o concurso da rádio. Lola não gosta da forma como Soraia trata Julinho. Alfredo recebe uma carta. Zeca encontra uma pedra de diamante e pensar em usar com povo. Lúcio é preso em um encontro político. Lola sente saudade de Alfredo.

Salve-se quem puder

Sábado, 14 de março

Alexia comenta com Zezinho sobre a preferência da mãe por Petra. Rafael comunica a Renzo que a empresa perdeu metade da receita com a saída repentina de clientes. Dominique avisa a Renzo que é a responsável pelas perdas da Labrador.

Segunda-feira, 16 de março

Vicky desconfia de Bruno. Mário promete a Juan que vai pensar sobre a proposta de trabalho no Brasil. Luna percebe que Kyra está empolgada com Alan. Isaac diz a Bia que quer ela na sua equipe. Helena pede para conversar com Luna/Fiona.

Terça-feira, 17 de março

Luna conta a Zezinho que Alexia quer investigar Renzo e Dominique por conta própria. Micaela defende Bruno quando Vicky afirma que o interesse do rapaz é conquistar a patroa. Luna e Alexia pedem para Kyra decidir se Alexia continua a trabalhar na Labrador.

Quarta-feira, 18 de março

Micaela avisa a Helena que Hugo está desconfiado das saídas misteriosas da mãe. Petra avisa a Graziela que colocará limite em Kyra/Cleyde. Juan comunica a Mário e Gabi que se mudará para o Brasil. Disfarçada, Alexia, com o visual Josimara 2.0, se apresenta a Renzo na empresa.

Quinta-feira, 19 de março

Lúcia tenta convencer Renzo de que Alexia está morta. Alexia/Josimara conversa com Rafael e imagina que Renzo suspeita que ela e as amigas estejam vivas. Kyra/Cleyde percebe que está com ciúmes de Alan. Renzo pede para conversar com Alexia/Josimara.

Sexta-feira, 20 de março

Kyra desconfia de que está gostando de Alan. Lúcia recomenda que Renzo procure uma psiquiatra. Kyra pede que Alexia investigue o que Renzo deseja com a aproximação de Rafael. Luna/Fiona confessa a Téo que está apaixonada por ele.

Sábado, 21 de março

Bia garante a Dionice que contará a Tarantino sobre seu marca-passo, assim que confiar mais no rapaz. Júnior pergunta a Bia se ela voltou a treinar ginástica artística. Juan insiste para Mário ir com ele para o Brasil. Hugo pede ajuda a Verônica para sabotar o evento de Micaela.

Amor de mãe

Sábado, 14 de março

Todos preparam a festa surpresa de Lurdes. Sandro repreende Érica por ter falado com Raul. A pedido de Álvaro, Belizário e Penha exigem que Leila se infiltre na ONG de Davi. Leila conta para Belizário e Álvaro sobre Benjamim. Lurdes se emociona com sua festa surpresa.

Segunda-feira, 16 de março

Magno afirma que seu relacionamento com Betina acabou. Érica flagra Sandro beijando Betina. Jane informa a Danilo que Thelma teve uma crise de ansiedade. Thelma tenta convencer Lurdes a desistir de procurar Domênico. Thelma garante a Jane que irá separar Danilo de Camila.

Terça-feira, 17 de março

Magno vê Sandro com Betina. Vitória oferece ajuda a Sandro para negociar a saída de Farula do bando de Marconi. Camila promete a Lurdes que conversará com Rita. Rita chega à casa de Lurdes e diz que pode ajudá-la a encontrar Domênico.

Quarta-feira, 18 de março

Raul alerta Vitória e Sandro sobre o perigo de se envolver com Marconi. Eudésio diz a Lurdes que perdeu suas anotações sobre as crianças vendidas. Davi se sensibiliza ao lembrar de Benjamim, e Leila registra. Rita flagra Thelma subornando Eudésio.

Quinta-feira, 19 de março

Thelma queima os papéis que comprou de Eudésio, e Danilo estranha. Lídia pede que Lurdes a acompanhe no tratamento contra o alcoolismo. Raul diz a Sandro que deseja ajudar Farula. Lurdes conta a Camila que Rita morreu.

Sexta-feira, 20 de março

Álvaro manda Belizário seguir Verena. Érica parabeniza Sandro por seu apoio a Farula. Lurdes acompanha Lídia em sua primeira reunião dos Alcoólicos Anônimos. Álvaro interrompe o show de Verena, que enfrenta o marido.

Sábado, 21 de março

Benjamin humilha Davi. Nicete apoia Verena. Danilo e Camila discutem, e Thelma vibra. Álvaro descobre segredo de Benjamim e planeja usar o fato contra Davi. Lídia resiste à bebida e continua seu tratamento. Álvaro chantageia Davi e ameaça prender Benjamim.