Resumo das novelas de 11 a 18 de janeiro

Diogo ateia fogo na Editora

Em “Bom Sucesso” Nana descobre que foi Diogo quem provocou o acidente que a fez perder o bebê. Diogo aparece diante de todos na Editora e ateia fogo.Gisele é homenageada pelos funcionários da Editora. Paloma volta com as crianças para casa. Mauri avisa que Alberto está com uma lesão no pulmão. Sofia convoca a todos para a festa de despedida de Alberto.

Éramos seis

Sábado, 11 de janeiro

Almeida visita Clotilde, mas Lola o impede de ver a irmã. Karine pede para Assad dar um aumento para Almeida. Felício e Isabel passeiam no parque. Almeida se embriaga pensando em Clotilde. Felício e Isabel se beijam.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Julinho se preocupa com o emprego ao saber que Assad pretende abrir uma loja no Rio de Janeiro. Isabel procura Lúcio. Marcelo recrimina Felício por namorar Isabel, mesmo sendo casado.

Terça-feira, 14 de janeiro

Carlos fica desconfortável por encontrar Alfredo e Adelaide no cinema. Olga se anima com a volta de Zeca. Adelaide fica abalada com um comentário de Alfredo. Felício revela a Isabel que é casado. Alfredo se insinua para Inês.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Soraia pede que Karine convença Assad a levar Julinho para trabalhar na loja do Rio de Janeiro. Virgulino foge de Hilton. Médica indicada por Marcelo vai à casa de Emília falar com Adelaide e Justina. Julinho avisa a Lola que foi chamado para trabalhar no Rio de Janeiro.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Lili e Lúcio consolam Virgulino. Isabel toma uma decisão e procura Felício. Assad diz a Julinho que ele só irá para o Rio de Janeiro com a permissão de Lola. Osório culpa Tião pelo sumiço das peças e Alfredo confessa o roubo.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Isabel fala com Lola sobre a viagem de Julinho. Alfredo revela à família que foi demitido. Afonso comenta com Inês sobre os telefonemas que anda recebendo. Shirley liga para Inês, que pede segredo a Durvalina. Lola se reconcilia com Julinho.

Sábado, 18 de janeiro

Marcelo se decepciona ao saber que Lili ficará noiva de Julinho. Lola pede para Carlos falar com Osório sobre Alfredo. O circo chega a Itapetininga, e Tavinho fica fascinado. Carlos briga com Alfredo e Lola se desespera.

Bom Sucesso

Sábado, 11 de janeiro

Mário conta a Nana que Silvana terá gêmeos. Alberto fica revoltado ao imaginar que Diogo seja o responsável pelo acidente com Nana. Alberto sofre pela perda do neto e lê um poema com Vera.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Diogo avisa a Gisele que ela será sua assistente pessoal na Editora. Gisele observa Diogo negociando com Pessanha ao telefone. Gisele consegue avisar a Marcos que Diogo mandou Pessanha tirar a vida de Paloma. Ramon salva Paloma, mas acaba ferido.

Terça-feira, 14 de janeiro

Marcos revela a Paloma os planos de Diogo contra ela. Alberto recomenda que Paloma fique com os filhos na mansão. Nana fica furiosa ao flagrar Diogo com Gisele e ouve quando o ex-marido ironiza a perda de seu bebê.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Machado revela a Alberto que eles conseguiram a prova de que o livro “O Satanás Burlesco” é de Eric Feitosa. Diogo se surpreende ao chegar à Editora, pois é recebido por Alberto, que o expulsa da Prado Monteiro.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Patrick convida Lorena para morar com ele. Pessanha é preso e confirma seu envolvimento com Diogo. Machado avisa a Marcos que ele está livre. Silvana passa mal, e Mário a visita. Diogo descobre que Gisele está o traindo.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário acompanham os policiais na busca por Diogo. Diogo planeja incendiar a Prado Monteiro. Gisele acaba refém de Diogo. Alberto vai para a Editora com Paloma e Leila.

Sábado, 18 de janeiro

Alberto, Paloma e Leila ficam presos por causa das chamas. Diogo ameaça os funcionários. Paloma e Leila ajudam Alberto a sair da sala. Gisele consegue se soltar e luta contra Diogo, permitindo que os outros fujam.

Amor de mãe

Sábado, 11 de janeiro

Jane anuncia a Camila e Danilo que a moça está grávida. Thelma dissimula a alegria com o sucesso de seu plano. Vinícius percebe que Sandro ajudou Marconi a fugir e despista Raul para proteger o irmão. Betina confronta Leila e decide deixar a casa de Magno.

Segunda-feira, 13 de janeiro

Miranda nota o nervosismo de Matias diante de Jane. Camila volta para casa. Lurdes aconselha Magno a se divorciar de Leila e casar com Betina. Miranda confronta Matias sobre Jane. Eunice anuncia o fechamento da escola, e Camila e os alunos se revoltam. Lurdes encontra Gilberto.

Terça-feira, 14 de janeiro

Matias confessa a Miranda que já ficou com Jane. Guará se preocupa com a ação comandada por Amanda e alerta Davi. Marina e Cássia colocam veneno na comida do jantar da PWA. Sandro reconhece Vinícius durante a invasão de ativistas ao jantar.

Quarta-feira, 15 de janeiro

Para acalmar Penha, Wesley inventa que se encontrou com Miriam para ajudar Magno. Davi e Vitória se declaram um para o outro. Leila se faz de vítima ao descobrir que Magno deseja se divorciar dela. Danilo descobre que Thelma armou para que Camila engravidasse.

Quinta-feira, 16 de janeiro

Oliveira e Lurdes se beijam. Miranda finge para Matias que ficou com outro homem. Vitória descobre que Vinícius é integrante do grupo de Amanda. Raul vê Amanda dormindo no quarto de Vinícius. Camila e seus alunos montam uma ocupação na escola.

Sexta-feira, 17 de janeiro

Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com Lurdes para manipular Camila. Lurdes e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. Vitória afirma a Lurdes que as duas estão em lados opostos sobre a situação de Camila.

Sábado, 18 de janeiro

Dalto conta para Belizário que Wesley o acusou para Miriam. Magno cobra que Leila assine o divórcio. Wesley pede a separação para Penha. Magno percebe que Betina estava falando a verdade sobre Leila. Penha revela a Leila que Magno assassinou o irmão de Betina.