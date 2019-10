Resumo de novelas

Rede Globo

“Em a Dona do Pedaço” Jô vai embora e leva os pertences de Téo. Maria da Paz faz uma festa para comemorar sua vitória no concurso, mas Téo não vai e ela acha estranho. Vivi sofre com as lembranças de sua infância e Berta a conforta. William se assusta com as atitudes de Jô. Téo é levado para um hospital. Maria da Paz faz sucesso e Fabiana se irrita. A confeiteira é convida para participar de um programa de televisão. Maria da Paz descobre que vivi é sua sobrinha.

Bom Sucesso

Mário confronta Diogo. Waguinho fica emocionado ao ler o blog de Alice. Gisele sugere que Diogo faça o teste de fertilidade. Pablo descobre que Silvana voltou a enxergar. Gisele implora para que William não conte a Nana sobre seu caso com Diogo. Marcos e Paloma quebram sem querer o prato que Alberto guardava como recordação de Cecília.

Éramos Seis

Carlos e os irmãos saem para comprar o presente de Lola. Afonso fala para Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer um prato especial para Júlio. Júlio informa a Assad que não haverá sociedade entre eles. Alfredo joga pimenta na comida feita por Marlene para Júlio. Lola fica preocupada ao ver o marido chegar em casa embriagado.

Malhação

Rui sonda Filipe e faz insinuações em relação a Rita. Guga e Meg convidam Serginho para ser padrinho de Rafael. Neide e Marco descobrem que alguém falsificou ingressos para o show do colégio. Leila conta para Filipe que é irmã de Cida.

SBT

As Aventuras de Poliana

Filipa arma um plano para descobrir quem é a admiradora secreta de João. Poliana sugere ao grêmio um projeto para acabar com o bullying no colégio. Ruth e Helô confabulam ideias para conter o bullying no colégio. Roger tenta convencer os investidores de que OTTO deve sair da empresa.

Cúmplices de um Resgate

Ofélio dorme no hospital para fazer companhia a Manuela. Geraldo vai até o hospital e encontra Ofélio. Mateus, Téo e Dórios pensam em algo para fazer com quem Manuela se afaste de Omar. A banda Cúmplices de um Resgate participa do primeiro programa de rádio da carreira. Regina chama a atenção de Ofélio e diz que ele é pago para ser apenas o motorista da mansão.

Record

Topíssima

Paulo Roberto diz que chegou a hora de Lima drogar Sophia. Angélica confessa que não gosta de Sophia e diz estar ao lado deles. Antonio relembra as noites na floresta. Lara diz que sofreu pena de Andrea e Beatriz se surpreende. Pedro diz para Yasmin que Taylor está bem escondido.