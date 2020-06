Restrições de funcionamento do comércio começam a valer nesta segunda-feira em Foz

As novas restrições anunciadas pelo novo decreto (28.205, DE 14 DE JUNHO DE 2020) para controle da covid-19 começam a valer em Foz do Iguaçu nesta segunda-feira (15).

A Prefeitura de Foz do Iguaçu estabeleceu novo horário de funcionamento para atividades comerciais. Conforme o Decreto 28.205, publicado na noite de ontem (14), ficam proibidas as atividades comerciais, gastronômicas e de serviços, no horário das 23h até às 5h, diariamente.

A medida visa à prevenção da evolução de casos do novo coronavírus (covid-19) em Foz. Ainda de acordo com o decreto, o horário poderá ser reduzido ou prorrogado de acordo com o número de pacientes com diagnóstico positivo da doença. Foz tem atualmente 273 casos registrados.

Confira o decreto na íntegra: