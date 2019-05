“Regiões Metropolitanas foram criadas com viés político”, diz secretário Ortega

Cascavel – Sem as características necessárias, as Regiões Metropolitanas do Paraná criadas e ainda no papel sofrerão modificações em breve. Ao todo, o Estado conta com oito: Curitiba, Londrina e Maringá – as três mais antigas – e as mais recentes, Cascavel, Toledo, Apucarana, Campo Mourão e Umuarama. Algumas Regiões Metropolitanas passarão a ser denominadas Aglomerados Urbanos.

Para o secretário de Desenvolvimento Urbano, João Carlos Ortega, nas gestões anteriores não houve critério adequado para a aprovação das leis que autorizaram as regiões metropolitanas. “Vamos tratar isso de maneira responsável. Foram criadas regiões com viés político. Temos regiões do Estado que vamos mudá-las para Aglomerados, como prevê o Estatuto das Cidades. Não se pode criar região metropolitana sem as condições e as adequações necessárias”.

Quando o governador Ratinho Júnior (PSD) era secretário de Desenvolvimento Urbano, em 2016, houve uma análise dos novos recortes de regiões metropolitanas, que agora segue adiante. Os municípios que estiverem consolidados como Regiões Metropolitanas terão a regulamentação e também uma estrutura física – medidas já estabelecidas em uma licitação do PDUIs (Planos de Desenvolvimento Urbanos Integrados).

Ortega não teme as críticas de representantes dos municípios que perderão essa denominação: “Devemos ter bom senso de mostrar a viabilidade e a legalidade”.