Realeza confirma primeiro caso do novo coronavírus

A Secretaria de Saúde de Realeza confirmou nesta quinta-feira (7), o primeiro caso do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelo prefeito Milton Andreolli pelo facebook da Prefeitura do município.

Segundo o prefeito, a pessoa que foi contaminada está bem de saúde e fez o exame em uma clínica particular e por isso precisa ser validado pelo Lacen (Laboratório Central) do Paraná para que apareça nas estatísticas da Secretaria de Saúde do Estado.

Confira o vídeo divulgado pela Prefeitura:

