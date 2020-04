Raceland passa por revitalização

Novas barreiras de pneus que pemitirão o uso de traçado invertido e banheiros com melhor acesso aos cadeirantes estão entre as melhorias

Ainda que todas as atividades no automobilismo brasileiro estejam suspensas em função do coronavírus, o Kartódromo Raceland Internacional trabalha em sua revitalização para receber a Copa Super Paraná em 2020. O complexo, agora sob administração dos empresários Wagner e Alfredo Ebrahim e Cláudio Kyrila, está localizado em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e será também a sede do Campeonato Paranaense e do Desafio dos Campeões na atual temporada.

“Estamos trabalhando internamente, seguindo todos os protocolos de higiene e de segurança para também ajudarmos na contenção da propagação do vírus”, ressalta Wagner Ebrahim.

Dentre os itens que recebem o cuidado dos administradores neste momento, podem ser citadas a instalação de novas barreiras de pneus – que permitirão que seja utilizado o traçado invertido – e de lonas novas em todas as barreiras para evitar água parada e também a revitalização dos banheiros para melhor acesso aos cadeirantes. “Esses são alguns dos cuidados que estamos tomando no Raceland agora. Assim que a pandemia do coronavírus acabar, queremos entregar aos kartistas um kartódromo revitalizado e com totais condições de recebê-los da forma que merecem”, destaca Ebrahim. “Entretanto, primeiro de tudo devemos torcer e colaborar para que esse momento que estamos vivendo termine logo e da melhor forma possível”, finaliza o empresário.

Fórmula 1

A FIA (Federação Internacional de Automobilismo) trabalha nos bastidores para diminuir os impactos financeiros na Fórmula 1. A temporada só deverá começar com o GP do Canadá, previsto para 14 de junho. Os GPs da Austrália e de Mônaco foram cancelados. Já os de Bahrein, Vietnam, China, Holanda, Espanha e Azerbaijão estão suspensos, mas alguns podem ser cancelados.

Menos provas

A Liberty Media, dona dos direitos comerciais da Fórmula 1, já admite diminuir o número de GPs neste ano. Dos 22 inicialmente previstos, poderá realizar 18 ou mesmo 16.

Custos

Para diminuir custos para as equipes, a FIA tomou a decisão de manter para 2021 o mesmo regulamento deste ano. As restrições nos carros ficarão para 2022. A FIA também irá diminuir de três para dois dias a programação dos GPs, diminuindo um pouco os custos com hospedagens. Para isso só precisará da concordância de 60% das equipes. Também irá banir os testes de pneus até o fim do ano. Para 2022 irá adotar pneus de 18 polegadas, em vez dos atuais, de 13.

Motores

Se a temporada tiver 14 ou menos GPs, a FIA só irá permitir que cada piloto use dois motores ao longo do campeonato. Com 22 GP são três. Cada motor custa US$ 15 milhões.

Novatos

A FIA também só irá permitir um dia de testes para os pilotos novatos no fim do ano, Atualmente são três. Esses treinos são realizados após a última prova do ano, o GP de Abu Dhabi. Mas Liberty quer levar o campeonato até janeiro e poderá terminar com alguns dos GPs que foram adiados.

Cascavel de Ouro

Os descontos de R$ 1.000 na inscrição para a Cascavel de Ouro terminou ontem. De hoje até o dia 30 de junho, o desconto na inscrição para a 34ª edição da tradicional será de R$ 500. Os pilotos podem fazer sua inscrição pelo site www.bibbos.com.br, selecionando o ícone “Inscrição da 34ª Cascavel de Ouro”, preencher o cadastro de compra, indicar o número de parcelas desejado (de uma a nove) e finalizar o processo. O comprovante da operação (print de tela ou cópia dos dados apresentados pelo site) deve enviado por e-mail para cascaveldeouro2020@gmail.com. A confecção da ficha de inscrição da dupla ou do trio é feita em seguida.