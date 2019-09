O Ministério Público do Paraná trata na edição dessa terça-feira (10) do MP no rádio de um tema muito latente, que é cada vez mais atrelado ao relacionamento da sociedade com a internet e as redes sociais: os discursos de ódio veiculados nesse tipo de ambiente.

Afinal, qual o limite entre o comentário de “opinião” ou “piada” e o crime? Como denunciar essa forma de violência e se proteger? Para responder essas e outras questões, o programa recebe o promotor de Justiça Bruno Figueiredo Cachoeira Dantas, do Ministério Público do Paraná.

Ouça abaixo os áudios: