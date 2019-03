Projeto pioneiro de bem-estar animal é instalado em Cascavel

Cascavel – Um projeto pioneiro de avicultura, com bem-estar animal, começou a funcionar neste ano em Cascavel, no Oeste do Paraná. Trata-se da Granja Refem, que produz ovos de galinhas de forma mais natural, com aves livres de gaiolas e de excessos de químicos nos medicamentos e na ração. Esse empreendimento preconiza as adequações que serão exigidas por resolução da ONU (Organização das Nações Unidas) até 2030.

O projeto foi apresentado ao secretário da Agricultura e Abastecimento, Norberto Ortigara, pelo dirigente da granja, Renato Festugato. João Carlos Rocha Almeida, chefe do núcleo regional da Secretaria em Curitiba também participou da reunião.

A granja está instalada numa área de 1.200 hectares, sendo 700 hectares de reflorestamento. O investimento total foi de R$ 110 milhões, dos quais R$ 27 milhões na reformulação do empreendimento, que gera 140 postos de trabalho.

Cerca de 60% dos recursos são de capital próprio e 40% da linha Inovagro do BNDES. A capacidade da granja é produzir 600 mil ovos por dia, informou Festugato. Além da granja, o empreendimento conta com uma fábrica própria de ração e de um entreposto para comercialização dos ovos.

Segundo o empresário, a iniciativa visa atender ao aumento da demanda por produtos mais naturais no mercado externo e interno. As grandes redes de supermercados estão pedindo esse tipo de produto, ressaltou.

São ovos livres de antibióticos e de subprodutos de origem animal na ração. As galinhas ficam soltas, não são estressadas, o que contribui para um produto mais livre de cargas de estresse e de químicos.