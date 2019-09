Professores do PSS: Justiça manda Paraná pagar diferença salarial

Curitiba – Um edital publicado em dezembro de 2017 pode causar prejuízo aos cofres estaduais. O documento, publicado para a contratação de professores por meio de PSS (Processo Seletivo Simplificado), trazia uma redução no salário proposto. Dos R$ 1.415,78 pagos por 20 horas de trabalho nos editais anteriores, a intenção era passar a desembolsar R$ 1.226,73 no ano letivo de 2018.

O corte de R$ 189,05 não agradou a categoria, que tentou negociar a volta dos vencimentos ao patamar anterior, sem sucesso. Assim, o Sindicato dos Professores (APP-Sindicato) foi à Justiça contestar a medida. Agora, a Justiça deu ganho de causa aos professores. Segundo a entidade de classe, cerca de 20 mil profissionais devem ser beneficiados.

Em decisão proferida pela juíza substituta Rafaela Mari Turra, da 1ª Vara da Fazenda Pública, o governo do Paraná foi condenado a pagar a diferença, com correção, para os profissionais de educação contratados pelo Edital 072/2017. O valor final ainda será calculado. As custas e as despesas processuais, e os honorários advocatícios, fixados em 15% do montante da condenação, também ficariam a cargo do Palácio Iguaçu.

A Procuradoria-Geral do Estado afirmou que, “quando for intimada, analisará a decisão e a possibilidade de interposição de recurso”