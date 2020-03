Pressionado, Santos joga na Argentina contra o embalado Defensa y Justicia

Buenos Aires – Ainda sob desconfiança por parte dos torcedores, o Santos encara o Defensa y Justicia-ARG nesta terça-feira (3), às 19h15 (de Brasília), na estreia da Libertadores 2020.

Criticado por seus adeptos, o Peixe vai até o Estádio Norberto Tomaghello, em Buenos Aires, na Argentina, encarar o atual vice-campeão argentino, que vendeu todos os ingressos antecipadamente e terá casa cheia esta noite.

No Peixe, que não vence há três jogos (dois empates e uma derrota), o volante Alisson é desfalque, com lesão no joelho esquerdo. Evandro e Jobson brigam pela vaga no time de Jesualdo Ferreira, que disputará pela primeira vez em sua carreira o torneio sul-americano. Além disso, o atacante Marinho segue fora, recuperando-se de lesão.

Já o Defensa y Justicia, comandado pelo ex-atacante Hernán Crespo, de River Plate, seleção argentina e diversos clubes europeus, está embalado na temporada. Sob o comando do ex-camisa 9, que assumiu a equipe em janeiro de 2020, o time argentino ainda não sabe o que é perder: são seis jogos disputados, com três vitórias e três empates. Entretanto, somado os últimos jogos de 2019, a invencibilidade da equipe está em jogos.