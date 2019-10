Pregão para contratação de zeladoria em escolas

Doze empresas participaram nessa segudna-feira (14) do Pregão Eletrônico 242/2019, da Secretaria de Educação de Cascavel, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de produtos, materiais e equipamentos necessários para atender as escolas municipais. Assim que definir a empresa vencedora, o processo de contratação é imediato.

Com valor máximo estimado em R$ 12.254.552,20, o pregão poderá ser finalizado em R$ 10,050 milhões caso a primeira classificada atenda aos demais itens exigidos no edital de licitação.

A empresa tem prazo legal de três dias úteis para apresentar toda a documentação exigida e cumprir os demais itens exigidos para organizar a terceirização do quadro funcional dos zeladores.

A secretaria tem 447 zeladoras efetivas e 59 temporárias nas 62 escolas, e servidores que atuam exclusivamente nas cozinhas dos 53 Cmeis, além daqueles lotados nos setores administrativos da secretaria.

Serão abertas 159 vagas para atender 34 escolas.

Os zeladores terceirizados trabalharão no preparo da merenda e receberão todo o respaldo do Setor de Nutrição Escolar para o desempenho da nova atividade.