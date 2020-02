Prefeitura terceiriza gestão das UPAs

Foz do Iguaçu – A partir de março, a Fundação Municipal de Saúde passa a ser responsável pela gestão das UPAs (Unidades de Pronto-Atendimento) de Foz do Iguaçu. A entidade já administra o Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu.

O prefeito Chico Brasileiro afirma que a medida deve garantir maior agilidade e eficiência nos fluxos de atendimentos e redução de gastos. “Teremos uma redução de gastos com horas extras e a garantia de demanda de profissionais para as escalas ininterruptas nas duas unidades, João Samek e Walter Cavalcante”, garantiu.

Ele destaca ainda que as unidades realizam em torno de 24 mil atendimentos por mês, uma média de 800 pacientes por dia, e que o momento é delicado. “Com uma epidemia de dengue, precisamos da contratação imediata de serviços para abastecer as unidades. A Fundação tem condições de contratar serviços de uma forma muito mais rápida do que um processo licitatório na prefeitura. Essa agilidade é o que nós precisamos para melhorar os atendimentos”, reiterou.

Unificação

O diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, diz que a ideia é tornar as UPAs uma extensão do hospital, com a unificação dos protocolos. “Teremos maior integração entre os serviços, oferecendo à população um suporte com mais agilidade nos processos internos e com nova cultura organizacional”, explicou. “A unidade hospitalar trabalhará de forma integrada com os servidores da prefeitura, que não serão prejudicados”.

Os processos de contratações já começaram a ser agilizados. Cinco enfermeiros aprovados no Processo Seletivo do Hospital iniciarão as atividades em março. O hospital tem insumos licitados, que devem garantir o abastecimento das UPAs.