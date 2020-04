Prefeitura autoriza o funcionamento de três feirinhas em Foz do Iguaçu

Por decreto publicado no sábado ( 25), a Prefeitura de Foz do Iguaçu autorizou o funcionamento de três feirinhas. São elas: Feira Iguaçu, Feira Livre da Amizade e Feira Livre do Terminal da Vila Portes. As atividades já poderão ser retomadas a partir desta segunda-feira (27).

As feiras irão funcionar nos seguintes horários:

Feira da Amizade e Feira Livre do Terminal, na Vila Portes: das 8h às 16h

Feira Iguaçu, no centro: das 12h às 20h.

Cada feirante deverá, antes da reabertura de seu espaço, aderir ao Termo de Responsabilidade Sanitária, documento gratuito que pode ser acessado no site da prefeitura. Depois de preenchido, o termo deverá ser enviado até o dia 29 de abril para o endereço www.5pmfi.pr.gov.br/central_servicos/, opção Protocolo.

Além do uso de máscara para visitantes e feirantes, o decreto que permite a retomada das feirinhas exige as ssseguintes medidas sanitárias e de prevenção à covid-19:

– disponibilização de recipientes com álcool em gel;

– distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas, em possíveis filas;

– proibição de consumo de produtos no local;

– comercialização de produtos previamente embalados;

– proibição de colocação de mesas e cadeiras para clientes;

– recomendação para que feirantes com idade acima de 60 anos e pertencentes ao grupo de risco não exerçam as atividades.

Reportagem: Portal H2Foz | Paulo Bogler com assessoria