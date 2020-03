Prefeito determina pagamento de insalubridade a servidores da saúde

O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, determinou o pagamento imediato da insalubridade aos servidores que exercem atividades de risco no setor de saúde. A medida vai beneficiar 349 profissionais que atuam nas funções de ACSs (Agentes Comunitários de Saúde) e como agentes de Endemias. O montante é de R$ 107 mil.

Conforme o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura, esses servidores tinham um laudo que assegurava o adicional de insalubridade até fevereiro deste ano, por conta da exposição ao sol. No entanto, a Medicina e Segurança do Trabalho do Município constatou a necessidade de estender esse prazo neste mês de março em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O pagamento já será depositado na conta dos profissionais nesta semana, por meio de folha complementar, via depósito em conta

Vale destacar que os profissionais da saúde, como médicos e enfermeiros, já recebem esse adicional automaticamente no pagamento de seus salários.