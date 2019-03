Precavido, Santos visita o Red Bull

São Paulo – Vitorioso por 2 a 0 no jogo de ida no Pacaembu, sábado, o Santos visita o Red Bull nesta noite para o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista, às 20h, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

O triunfo do Peixe encerrou uma invencibilidade de 10 jogos do rival, que terminou a primeira fase com a melhor campanha do Estadual. Por isso, o Peixe evita a euforia, preferindo a cautela para o duelo de logo mais.

“Construímos uma boa vantagem para o jogo de volta, mas não podemos ‘sentar em cima dela’. Temos de continuar fazendo o que fizemos até aqui”, disse o volante Diego Pituca, que marcou o segundo gol santista no Pacaembu, no segundo tempo, depois de ter tido um gol anulado pelo árbitro de vídeo nos primeiros minutos da partida.

Com a vitória na rodada de ida, o Santos pode até perder por um gol de diferença que garante vaga nas semifinais. Uma vitória por dois gols do Red Bull levará a decisão para os pênaltis.