Posta de Tilápia Copacol ao Pomodoro

INGREDIENTES:

1 kg de Posta de Tilápia Copacol;

60 ml de vinho branco seco;

3 ramos de tomilho;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

1 kg de tomate rasteiro bem maduro;

100 g de cebola;

4 dentes de alho;

40 g de extrato de tomate;

Manjericão a gosto;

2 folhas de louro;

Azeite de oliva.

MODO DE PREPARO:

Tempere as Postas de Tilápia Copacol com sal, pimenta, ramos de tomilho, 2 dentes de alho bem amassados e o vinho branco, reserve.

Retire a pele e as sementes do tomate e corte em cubos;

Corte a cebola e o restante do alho em cubos bem pequenos;

Em uma panela funda, coloque um fio de azeite e doure a cebola e o alho;

Acrescente o extrato de tomate, mexa bem. Coloque o tomate picado, as folhas de louro e cozinhe até desmanchar os tomates, com a panela destampada para eliminar a acidez do molho. Se necessário acrescente água, caso o molho reduza durante o processo de cozimento;

Grelhe as postas de tilápia em frigideira untada com azeite;

Monte o prato, colocando um pouco do molho pomodoro, em seguida coloque as postas de tilápia de forma harmônica e decore com o molho e as folhas de manjericão fresco.