Política para idosos inclui moradia e apoio a instituições

Curitiba – Construção de condomínios para pessoas com mais de 60 anos, com diversos equipamentos públicos disponíveis; o fortalecimento de políticas públicas com os municípios e o apoio a instituições sociais, por meio do Fipar (Fundo Estadual dos Direitos do Idoso), estão entre as principais ações do governo do Paraná voltadas para a população idosa paranaense. Nesta terça-feira (1º) é comemorado o Dia Internacional do Idoso.

Prestes a completar dez anos, o Fundo dos Direitos do Idoso se destaca nesse cenário. Com um montante de cerca de R$ 5 milhões para financiar projetos, o fundo é uma das principais fontes de ações do Departamento de Política para a Pessoa Idosa, da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho. O recurso é composto majoritariamente por doações deduzidas do Imposto de Renda de pessoas físicas e jurídicas.

O objetivo é ampliar o apoio de empresas a esse mecanismo e também ao Fundo da Infância e Adolescência, explica o secretário da pasta, Ney Leprevost. “Estamos apresentando os fundos às empresas paranaenses e incentivando a doação, pois essas são políticas públicas prioritárias no atual governo”, diz.

Atualmente, o fundo financia 20 projetos voltados à pessoa idosa e 369 instituições de longa permanência. Também fortalece entidades e serviços sociais dos municípios, além de apoiar ações vinculadas à divulgação do Estatuto do Idoso, produção de cartilhas e documentos.

População

O Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social) projeta que o Paraná terá perto de 1,8 milhão de pessoas com 60 anos ou mais em 2020. O apoio a políticas públicas municipais é essencial para o atendimento dessa população.

Atualmente, 206 municípios recebem aporte financeiro do fundo. Os recursos variam de R$ 50 mil a R$ 140 mil para ações em assistência social e reformas em instituições de longa permanência. Outros nove municípios aguardam regularizações documentais para receberem esses benefícios eventuais.

Conselho

A coordenação do Fipar é de responsabilidade do Conselho Estadual dos Direitos do Idoso, órgão composto por 24 conselheiros, sendo 12 membros da sociedade civil e 12 do próprio governo, oriundos de diferentes pastas. O colegiado é responsável por deliberar e fiscalizar os recursos das ações que são necessárias para garantir políticas públicas para os idosos no Estado.

Outra ação do conselho é o alinhamento com o programa Estratégia Brasil Amigo da Pessoa Idosa. A ação, que é coordenada pelo Ministério da Cidadania, visa levar qualidade de vida aos idosos e promover o envelhecimento saudável e ativo da população. “O programa já está presente em 42 municípios do Paraná, mas queremos ter 100 municípios pactuados com governo federal até o fim do ano”, diz Castellano. O objetivo é colocar o Paraná em primeiro lugar do País nesse atendimento.

Viver Mais Paraná

Outra política do Estado é na área de moradias. O programa Viver Mais Paraná, da Cohapar, vai implantar condomínios para idosos em todos os municípios paranaenses com mais de 30 mil habitantes. Ele já começou a ser executado em Foz do Iguaçu e em Jaguariaíva (norte). Até o fim do ano devem estar contratadas 540 unidades habitacionais em todo o Estado.

As unidades habitacionais serão construídas em formato de condomínios horizontais e compostas por um dormitório, sala, banheiro, cozinha, e varanda.

Outras ações

Segundo Fernando Castellano Júnior, chefe do Departamento de Políticas para a Pessoa Idosa, a Secretaria da Justiça, Família e Trabalho finaliza os termos de uma parceira com Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, governo federal e igrejas para reforçar os mecanismos de controle e fiscalização das instituições de longa permanência.

O departamento também fechou parceria com a Superintendência-Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior para a ampliação das universidades abertas da terceira idade, que prestam serviços educacionais, de integração, lazer, saúde para esse público, entre outras opções.