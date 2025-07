Homem morre após colisão entre motos na PR-180 em Boa Vista da Aparecida

Boa Vista da Aparecida - Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite de sábado (5), na rodovia PR-180, entre as comunidades de Cruz Alta e São Sebastião, em Boa Vista da Aparecida. A colisão envolveu duas motocicletas: uma Honda CB500 e uma Honda Twister.

Sebastião Ferreira da Silva, morador da linha São Sebastião e condutor da CB500, morreu no local. De acordo com as informações preliminares, ele teria tentado uma ultrapassagem em uma curva. Ao se deparar com um veículo vindo no sentido contrário, retornou bruscamente à sua faixa e acabou colidindo lateralmente com a Twister, que seguia no mesmo sentido da via.

Com o impacto da batida, os dois ocupantes da Honda Twister, um jovem de 25 anos e outro de 19, foram arremessados à margem da pista. O condutor sofreu fratura em uma das pernas, enquanto o passageiro teve apenas escoriações. Ambos foram socorridos por uma equipe do SAMU e encaminhados ao Hospital São José, em Boa Vista da Aparecida.