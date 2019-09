Policiais sugerem a Ratinho extinção da Secretaria de Segurança Pública

Curitiba – Entidades de representação dos policiais civis do Paraná encaminharam ao governador Ratinho Júnior sugestão de extinguir a Secretaria de Segurança Pública. Com a minuta de projeto de lei, a justificativa é de que a medida traria maior economia de recursos públicos e daria mais eficácia às ações de segurança pública no Estado.

Por meio do Sinclapol (Sindicato das Classes Policiais Civis do Paraná), a categoria sugere separar do ponto de vista administrativo as Polícias Civil e Militar. “Uma gestão descentralizada, com gestão orçamentária, estrutural, penal e de pessoal, fará das polícias instituições fortes, bem pensadas e de modo a promover de forma mais eficiente, e a cada dia mais, segurança e tranquilidade à população”, afirma o documento.

Também na justificativa encaminhada ao governador, os policiais lembram que “é fato público e notório a defasagem estrutural e pessoal da Polícia Civil. Os últimos governos, nada ou praticamente nada investiram na instituição. Tal ausência gerou ao longo dos anos uma triste realidade para a Polícia Civil: aumento da taxa de suicídios, número alarmante de afastamentos por problemas psicológicos e psiquiátricos e uma crônica desmotivação.”