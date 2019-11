Planejamento municipalista busca demandas pontuais das regiões

O planejamento voltado a aproximar o serviço público da população, através da inovação, e a relevância dos municípios para o desenvolvimento do Estado foram temas da palestra do secretário do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge, nesta sexta-feira (01) no evento Governo 5.0, em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná.

Segundo Bernardo Jorge, é necessário fazer um planejamento para impactar a vida das pessoas que mais precisam. “Estamos trabalhando para elaborar um planejamento municipalista evidências, atuaremos por território e por propósito. Dessa forma, saberemos as demandas e os problemas pontuais de cada região”, afirmou. “Hoje temos no topo a União, na sequência o Estado e por último os municípios. O processo deveria ser ao inverso”, disse ele.

A secretaria vem ouvindo as demandas dos municípios para fortalecer o planejamento em sociedade. Uma das ações, são os fóruns regionais de secretários municipais de Planejamento, que já aconteceram em Curitiba, Cascavel e, no próximo dia 21, acontecerá em municípios do Vale do Ivaí.

INOVAÇÕES NO PPA – A construção do Plano Plurianual trouxe novidades. “A principal foi a transparência e a participação da população paranaense nas consultas públicas, por meio do site que disponibilizado em www.planejaparana.pr.gov.br e por audiências presenciais”, explicou o secretário.