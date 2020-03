Planalto chama e logo cancela coletiva com Bolsonaro, Mandetta e presidente da Caixa

(Brasília - DF, 18/03/2020) Coletiva à Imprensa do Presidente da República, Jair Bolsonaro e Ministros de Estado. Foto: Carolina Antunes/PR

Minutos depois de convocar jornalistas, a Secom (Secretaria Especial de Comunicação da Presidência) cancelou um pronunciamento que seria feito pelo presidente Jair Bolsonaro no Palácio do Planalto. O motivo não foi informado. Após o pronunciamento haveria uma conversa entre autoridades e jornalistas sobre a covid-19, com abertura para perguntas (limitadas).

Conforme a convocação, fariam parte da coletiva o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.