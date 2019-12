Pista de atletismo do Complexo Esportivo Ciro Nardi será fechada na próxima segunda feira

A partir da próxima segunda-feira (9), a pista de atletismo e de caminhada, arquibancadas e o gramado do complexo Esportivo Ciro Nardi em Cascavel estarão fechados ao público para uma ampla reforma.

O objetivo é proporcionar aos usuários, um local revitalizado, mais seguro e adequado para as diversas práticas esportivas ali realizadas.

O período previsto para a entrega da obra é de 180 dias. O Governo Municipal investirá o valor licitado de R$ R$ 464.278,80, e a reforma abrangerá: Pista de Atletismo; substituição da areia do Salto em Distância; substituição da camada granular da Pista de Atletismo e adjacências; demolição da casa de comando; pintura e aplicação de piso sintético do fosso Steeplechase; reparos na estrutura do Arremesso De Martelo e Disco, instalações elétricas, vestiários, Pista de Caminhada; drenagem do talude e nova Pista de Caminhada.