Pente-fino: Estado vai revisar os contratos com o HU

Curitiba – O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, disse no início da noite de ontem (3), em entrevista concedida de Curitiba ao vivo para o programa EPC, da Catve de Cascavel, que o governo do Estado vai revisar todos os contratos que possui com o HU (Hospital Universitário) de Cascavel. Tal medida seria adotada após os inúmeros problemas de ordem financeira envolvendo a instituição, que chegou a registrar até falta de seringas e pedir a pais que levassem fraldas aos recém-nascidos.

Além disso, houve atraso no pagamento de salários de profissionais, como médicos terceirizados.

A direção da unidade disse na semana passada que não há mais dinheiro em caixa para cobrir as contas básicas até o fim deste semestre e que para isso seriam necessárias verbas adicionais, das quais não se existe previsão, até o momento, de como nem virão.

O secretário anunciou que vai analisar o que pode ser feito para, além desses problemas, resolver outros como a superlotação e colocar estruturas para funcionar, como a ala materna, por exemplo, cujo prédio já está pronto mas faltam equipamentos e equipe profissional.

Ainda sobre os contratos, Beto Preto disse que o Estado vai revisar todos eles firmados com o terceiro maior hospital do Paraná. Garantiu, no entanto, que o foco não é uma “caça às bruxas”. O secretário alertou que não está dizendo que o Hospital Universitário gasta mal ou que não sabe gastar, apenas que o Estado quer ajudar para que a unidade hospitalar se planeje melhor.

Concurso

Beto Preto também falou que o concurso público para contratação de médicos e outros profissionais continua suspenso, porque é preciso avaliar melhor, porque não se sabe ainda de onde viriam os recursos para pagar os concursados.

A Unioeste abriu concurso para contratar 613 servidores, a maioria médicos que devem repor os cargos terceirizados, conforme ordem da Justiça do Trabalho expedida ainda ano passado. Contudo, dois dias antes das provas o concurso foi suspenso por falta de autorização do governo estadual, que é quem banca a folha da instituição.

Ratinho libera R$ 29 mi a consórcios

O governador Carlos Massa Ratinho Junior e o secretário Beto Preto assinaram nessa segunda-feira (3) a liberação de R$ 20 milhões para 19 consórcios intermunicipais de saúde. Os benefícios vão chegar a 335 municípios do Estado. No mesmo ato, eles autorizaram a licitação das obras do Centro de Especialidades de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, no valor de R$ 9,1 milhões.

Ratinho Junior afirmou que a meta para o orçamento do ano que vem é ampliar a parceria, com aumento dos repasses e início de programas voltados ao primeiro atendimento e à população idosa.

Centro de Especialidades de Jacarezinho

Reportagem: Juliet Manfrin