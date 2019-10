PDI: adequações das calçadas chegam ao Paço Municipal

A terceira etapa de obras de adequação de calçadas em prédios públicos realizada por meio do PDI (Programa de Desenvolvimento Integrado) chegou ontem (1º) ao Paço Municipal de Cascavel. A empresa vencedora da licitação, a BC Construtora Ltda, iniciou a retirada do petit-pavé, que será totalmente substituído por paver, conforme as adequações e as normas previstas no programa municipal de calçadas. Os trabalhos devem ser concluídos em cerca de 30 dias.

Nesta fase da implantação, além de toda a quadra da prefeitura, são mais 13 prédios públicos que estão recebendo calçadas adequadas e com acessibilidade, dentre eles as escolas municipais Rubens Lopes, Francisco Vaz de Lima, Hércules Bosquirolli, Professora Michalina Kiçula Sochodolak, Cmei Professora Clementina, Praça Padre Casemiro Cichon (Maria Luiza); o Arquivo Municipal; as associações de moradores dos Bairros Guarujá e Cascavel Velho, a Biblioteca Pública, entre outros.

Contratada em junho deste ano, a terceira fase totaliza 17.141,96 metros quadrados, com valor global de R$ 894.812,33.

Ao término, serão 59 prédios públicos que terão recebido calçadas novas por meio do PDI, desde escolas, unidades de saúde ou da Assistência Social, entre outros serviços do Município.

Em 2017, 31 edifícios foram adequados, somando 20 mil metros quadrados e R$ 1.092.534,85. Ano passado foram executadas mais 14 adequações, totalizando 26.216,61 metros quadrados e investimento de mais R$ 1.490.432,53.