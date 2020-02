Paulo Bento renova com a New Holland

O cascavelense Paulo Bento tem boas novidades para a temporada deste ano. Ele anunciou ontem que renovou seu contrato de patrocínio com a New Holland Consórcio e irá disputar o Turismo Nacional, o Campeonato Brasileiro de Marcas 1.6.

As novidades não param por aí. Ele também anunciou que irá defender a Ford na competição, competindo com um New Car, o Novo Ford Ka. Além da New Holland, Paulo já conta com o apoio da Barão Automóveis, empresa de Cascavel. “Depois do acerto com os patrocinadores, agora vamos pensar nos acertos do carro para iniciarmos o campeonato bem. A prioridade será o Turismo Nacional, mas pretendo disputar o Metropolitano nas provas que não coincidirem. Também já está confirmada nossa participação na Cascavel de Ouro. O parceiro será definido ao longo do ano”.

Segundo Paulo Bento, tudo está sendo feito para que possa realizar uma excelente temporada: “Vou correr com Ford. Não teremos dificuldades porque já competi com carros da marca por muitos anos. Sei que o campeonato será disputadíssimo, mas quando optei por não participar no ano passado foi para se preparar bem para o retorno, que será nesta temporada”, afirma Paulo Bento.