Pato Branco confirma primeira morte por covid-19

A Prefeitura de Pato Branco, na região sudoeste do Paraná, confirmou a primeira morte pelo coronavírus na noite de segunda-feira (13). Esta é a primeira vítima fatal do vírus no Município.

A vítima era um homem de 70 anos que tinha comorbidades: doença cardiovascular crônica, hipertensão arterial sistêmica e obesidade.

Ele estava internado no Hospital São Lucas desde 10 de abril. O resultado do exame saiu ontem e ele faleceu poucas horas depois.

Essa morte não entrou no Boletim do Estado, que informava 33 mortes até ontem.