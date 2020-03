Páscoa: Igreja adota esquema para sua semana mais importante

Cascavel – Província eclesiástica que abrange 54 municípios das regiões oeste e sudoeste do Paraná, a Arquidiocese de Cascavel emitiu comunicado indicando sobre como as igrejas de sua jurisdição deverão se comportar na Semana Santa, que terá início no dia 5 de abril com o tradicional Domingo de Ramos e será encerrada no dia 12 de abril, no Domingo de Páscoa.

Segundo documento assinado pelo arcebispo metropolitano de Cascavel, dom Mauro Aparecido dos Santos, as mudanças nas celebrações são recomendadas especificamente para este ano por causa do novo coronavírus.

A sugestão é que todas as celebrações da Semana Santa sejam realizadas somente na Catedral Nossa Senhora aparecida e nas igrejas Matriz das cidades, se possível com transmissão “ao vivo” aos paroquianos.

No Domingo de Ramos (5/4), que antecede o de Páscoa, haverá a bênção dos ramos mas sem a tradicional procissão que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém. Já na Quinta-Feira Santa (9/4), que abrirá o Tríduo Pascal, não haverá o tradicional lava-pés, que lembra o ato de Jesus realizado com os discípulos na Santa Ceia. Também não haverá vigílias.

Na Sexta-Feira Santa (10/4), ou da Paixão, que relembra a crucificação de Jesus e sua morte, não haverá as encenações da Via Sacra. No Sábado de Aleluia (11/4), marcado por vigílias, não haverá a bênção do fogo (à noite). Já no Domingo de Páscoa (12/4), ou da Ressurreição, que é a principal celebração do ano litúrgico cristão e também a mais antiga e importante festa cristã, as celebrações ocorrerão normalmente, porém sem procissões.