Paranhos lança pacote social para atender famílias mais vulneráveis

Cascavel – O prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos, assinou nessa quarta-feira (8) o pacote social e econômico que, entre outras medidas, irá garantir a aquisição de cestas básicas às famílias cadastradas na Secretaria de Assistência Social e às famílias de alunos matriculados na rede municipal com cadastro no Bolsa Família. A aquisição emergencial ocorre em função da pandemia da covid-19.

Serão aplicados R$ 619,9 mil na aquisição de 10 mil cestas básicas. “O pacote é urgente. As pessoas estão precisando. Estamos cumprindo uma ação com a Semed [Secretaria Municipal de Educação] e a Seaso [Secretaria de Assistência Social] que é para as famílias, cujas crianças não estão estudando. Nós vamos garantir a eles o alimento. É um momento de reconstrução. Tudo aquilo que o Município tem condições de fazer vamos fazer. Temos que socorrer quem mais precisa, e, neste caso, são as famílias em situação de vulnerabilidade social e segurança alimentar”, disse o prefeito Paranhos.

A secretária Márcia Baldini, da Educação, explicou como foi possível adquirir as cestas: “Foi realizado remanejamento de R$ 441 mil para aquisição de 6,4 mil cestas básicas. E, nesta quinta-feira [9], já iniciaremos a distribuição para as 3,2 mil famílias que pertencem ao Bolsa Família. No mês de maio estaremos fazendo uma nova distribuição”.

Segundo o prefeito, já foram entregues mil cestas básicas.

Cascavel Caridoso

Na mesma solenidade, foi assinado um anteprojeto de lei que cria o Programa Cascavel Caridoso, que irá acolher pessoas idosas e pessoas adultas com deficiência em situação de vulnerabilidade social, que não tenham família ou estejam com os vínculos familiares rompidos. Famílias acolhedoras serão selecionadas e receberão um valor mensal para pagar as despesas do acolhido.

Programa Promover

Também será assinado um aditivo que permitirá a expansão temporária do Programa Promover, que passará a contar com 2 mil benefícios simultâneos. A expansão faz parte das ações de enfrentamento ao coronavírus. O programa prevê um crédito de R$ 100 em um cartão, que pode ser usado em mercados conveniados.