Antes da competição do dia 20, o Cascavel Rugby Clube, time que representa a Capital do Oeste, tem outro desafio neste fim de semana. É a segunda etapa do Campeonato Paranaense de Rugby Sevens, que será disputada no Estádio Regional Willie Davids, em Maringá. “A equipe vem treinando forte. Estamos focados e confiantes para mais uma etapa. Na primeira fomos campões e agora o foco é brigar pelo topo de mais uma etapa”, disse o técnico Pedro Oliveira.

Cascavel – Cascavel será a casa do rúgbi paranaense de 20 a 23 de junho com a disputa do Campeonato Paranaense de Rugby 7’S, aberto a todos os municípios do Estado nas categorias feminino e masculino, com número de vagas limitado por município.

Promovido pela Federação de Futebol 7 do Paraná, com sede em Londrina, a competição vai distribuir uma bela premiação em dinheiro, além de vagas para disputas regionais e nacionais.

Na categoria masculina a equipe campeã receberá, além de troféus e medalhas, uma vaga na Copa Sul 2019, que será disputada em Florianópolis, organizada pela Confederação de Futebol 7 do Brasil, e mais R$ 7.000 para utilizar na viagem ou, se preferir, R$ 4.000 em espécie. O vice-campeão e o terceiro colocado, além das medalhas e troféus, também estarão classificados para a competição em Santa Catarina.

No feminino serão distribuídos R$ 4.500 em premiações. A equipe campeã da categoria receberá, além de troféus e medalhas, uma vaga no Campeonato Brasileiro 2020, que será organizado pela Confederação com data e local a definir. A vice-campeã receberá troféu, medalhas e vaga no Campeonato Brasileiro 2020, e a equipe terceira colocada fica com a vaga na Copa Sul deste ano em Florianópolis.

Para as equipes que vierem de municípios distantes mais de 150 quilômetros de Cascavel será fornecido alojamento sem custo.

Formato da competição

No masculino, na primeira fase as equipes serão divididas em grupos de quatro jogando entre si em turno único. Passam duas equipes de cada grupo para a fase eliminatória, que será toda jogada em partida única. Serão seis jogos no máximo para uma equipe sagrar-se campeã.

No feminino, na primeira fase as equipes serão divididas em grupos de quatro, jogando entre si em turno único. Passam duas equipes de cada grupo para a fase eliminatória, também jogada em partida única. Cada equipe jogará no máximo cinco jogos para ficar com o título. O formato poderá ter alterações conforme o numero de equipes participantes.

Dias e horários dos jogos

1ª Rodada – Dia 20/06 a partir das 14h30

2ª Rodada – Dia 21/06 a partir das 8h30

3ª Rodada – Dia 21/06 a partir das 14h30

Quartas de final – Dia 22/06 a partir das 8h30

Semifinal – Dia 22/06 a partir das 16h

Final – Dia 23/06 a partir das 11h