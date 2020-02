O Campeonato Paranaense de Motovelocidade deste ano será disputado em quatro etapas e todas no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. A abertura da temporada será nos dias 4 e 5 e abril. As demais etapas serão nos dias 6 e 7 de junho, 5 e 6 de julho e 28 e 29 de novembro. As categorias em disputa serão 300cc, 600cc, 1000cc e Trackday. A promoção e a organização serão de Orlei Silva, com supervisão da FPM (Federação Paranaense de Motociclismo).

