Paranaense de Futebol 7 terá 26 times em Cascavel

Cascavel – O feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (20), marcará também a abertura do Campeonato Paranaense de Futebol 7, que neste ano será sediado na região Oeste do Estado, em Cascavel. Os jogos serão na Arena Buenão.

O evento é organizado pela Federação de Futebol 7 Paraná nos naipes feminino e masculino e contará com a participação de 26 equipes das cidades de Londrina, Maringá, Curitiba, Foz do Iguaçu e São Miguel do Iguaçu, além da anfitriã.

Serão quatro dias de bola rolando. Na 1ª fase os times estão divididos em grupos e jogam entre si em turno único. Os dois melhores de cada chave avançarão de fase, que será em jogo único. Para ficar com o título, o campeão terá jogado seis partidas.

Além do troféu, os participantes no naipe masculino buscam a premiação de R$ 10 mil destinada ao campeão, além da vaga na Copa Sul 2019, na qual irá com o vice a Florianópolis (SC).

No feminino serão R$ 4,5 mil em premiações. Os finalistas se classificarão para o Campeonato Brasileiro 2020, organizado pela CF7B (Confederação de Futebol 7 Brasil).