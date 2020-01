Paranaense de 61 anos é o único brasileiro entre as motos no Dakar

O curitibano Lincoln Berrocal encara as dificuldades da principal prova off road do mundo e se mantém firme no objetivo: completar o desafio na Arábia Saudita

Considerado idoso pela legislação, Lincoln Berrocal está dando uma amostra de jovialidade ao mundo. O paranaense de 61 anos, patrocinado pela Pro Tork, segue firme no Rali Dakar, a principal prova off road do globo, onde é o único brasileiro a acelerar nas motos. O evento teve início em 5 de janeiro e segue até a próxima sexta-feira (17) na Arábia Saudita.

Essa é sua segunda participação na competição e a missão é clara: completar todo o desafio, cumprindo cada uma de suas etapas. Assim, está encarando cerca de 8 mil quilômetros de percurso, sendo mais de 5 mil na areia e com dunas de até 200 metros de altura. Além do roteiro, outra pimenta dessa receita é a temperatura, com sensação térmica variando de -20ºC a mais de 40ºC em um só dia.

Para Lincoln, o Oriente Médio está sendo desafiador: “Não esperava tantas dificuldades, que, inclusive, estão deixando vários pilotos pelo caminho. Só posso imaginar o restante do rali com ainda mais pedreiras do que já tivemos. Meu objetivo é chegar ao fim, representando dignamente meu país e agradecendo ao patrocínio da Pro Tork, que sempre acreditou em mim”, destaca o empresário e atleta amador.

Falando em obstáculos, o brasileiro precisou enfrentar um grande na prova de ontem. Em meio ao deserto, o mousse (uma espécie de borracha interna do pneu) de sua roda traseira se esfacelou. Além do risco de queda, Berrocal teve de administrar a situação e percorrer o restante do itinerário literalmente no aro. Mesmo assim, cruzou a linha de chegada e garantiu a 102ª posição da etapa, mantendo o 79º lugar na classificação geral. Nada mal para o mais velho entre os 147 inscritos nas motos.

Ao todo, 351 veículos integram a prova, representando 53 nações.

O Dakar surgiu em 1979 e, em sua primeira fase, desbravou Europa e África. Na sequência, de 2009 a 2019, ocorreu na América do Sul e agora inicia seu terceiro estágio, percorrendo pela primeira vez exclusivamente um país do Oriente Médio, a Arábia Saudita.