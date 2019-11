PARANAENSE 2020: Federação divulga tabela detalhada

Curitiba – No dia limite, a Federação Paranaense de Futebol divulgou, ontem (18), a tabela de jogos da Série Ouro do Estadual 2020. A competição terá início no dia 18 de janeiro e de acordo com o Estatuto do Torcedor a tabela tem que ser divulgada até 60 dias antes da rodada inaugural.

A primeira rodada do Paranaense 2020, aliás, terá apenas uma equipe do oeste atuando diante de seu torcedor na estreia. Será o Toledo, que receberá o Cianorte no Estádio 14 de Dezembro. O Porco, aliás, terá na sequência menos desfavorável no início da competição em relação às outras equipes da região, o Cascavel CR e o FC Cascavel. Na 2ª rodada, o Toledo receberá o União e na 3ª visitará o PSTC, dois ascendentes da Segundona 2019.

Já os times cascavelenses, que farão dérbi logo na terceira rodada, terão pedreiras pela frente nas duas primeiras rodadas. O FC estreará contra o Coritiba e o CR contra o Operário, ambos fora de casa. Na 2ª rodada, o FC receberá o Operário e o CR receberá o Paraná Clube.

Já os duelos entre Serpentes e Porco serão na 5ª rodada, com Cascavel CR atuando em casa, e na 8ª rodada, com o FC Cascavel atuando em casa.

O Paranaense 2020 terá as 12 equipes em um mesmo grupo com todas se enfrentando em turno único. As oito melhores avançarão ao mata-mata. A competição irá de 18 de janeiro a 26 de abril.

PRIMEIRA FASE PARA CCR, FCC E TEC

1ª rodada (18 e 19 de janeiro)

Coritiba x FC Cascavel

Toledo x Cianorte

Operário x Cascavel CR

2ª Rodada (22 e 23 de janeiro)

FC Cascavel x Operário

Toledo x União

Cascavel CR x Paraná Clube

3ª Rodada (25 e 26 de janeiro)

FC Cascavel x Cascavel CR

PSTC x Toledo

4ª Rodada (29 e 30 de janeiro)

Toledo x Londrina

Rio Branco x Cascavel CR

Paraná Clube x FC Cascavel

5ª Rodada (2 de fevereiro)

PSTC x FC Cascavel

Cascavel CR x Toledo

6ª Rodada (8 e 9 de fevereiro)

Londrina x Cascavel CR

Toledo x Rio Branco

FC Cascavel x Athletico

7ª Rodada (15 e 16 de fevereiro)

Athetico x Toledo

Cascavel CR x Coritiba

Rio Branco x FC Cascavel

8ª Rodada (21 e 22 de fevereiro)

FC Cascavel x Toledo

Athletico x Cascavel CR

9ª Rodada (1º de março)

Cianorte x FC Cascavel

Toledo x Coritiba

Cascavel CR x União

10ª Rodada (7 e 8 de março)

Cascavel CR x Cianorte

Operário x Toledo

FC Cascavel x Londrina

11ª Rodada (15 de março)

Toledo x Paraná Clube

União x FC Cascavel

PSTC x Cascavel CR