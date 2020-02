Paraná tem 418 mil portadores de doenças crônicas graves

No Paraná, 417.979 pessoas são portadoras de doenças crônicas graves. E o número alarmante afeta não apenas a vida dos pacientes e familiares, mas também o sistema público de saúde.

Estima-se que o custo anual dos atendimentos de pacientes crônicos chegue a R$ 339,4 milhões, segundo pesquisa realizada pela startup PGS Medical com dados do DATASUS, banco de dados dos SUS (Sistema Único de Saúde), e BDS (Banco de Dados Nacional de Sinistralidade), mantido pela NAGIS Health.

A PGS Medical é responsável pelo desenvolvimento de uma plataforma de gestão de atendimentos que pode diminuir em até 78% esse o custo com os atendimentos. O projeto-piloto funciona na cidade de Penedo (AL), onde viabilizou o Programa Redenção, em parceria com a Prefeitura de Penedo.

“A plataforma identifica os pacientes crônicos, classifica segundo o grau e risco e planeja, de forma automatizada, todo o atendimento. Eles passam a ser contactados periodicamente pelas equipes de saúde, têm consultas e visitas de acompanhamento”, explica Wagner Marques, diretor da PGS Medical.

Com o acompanhamento, a continuidade do tratamento é garantida e os índices de saúde melhoram, evitando complicações e visitas de emergência às unidades da saúde.

Essa economia possibilita a realização de mais atendimentos e investimentos em outros serviços. “A economia em saúde que obtivemos com os pacientes crônicos permitirá investimentos na atenção básica”, ressalta Marcius Beltrão, prefeito de Penedo (AL)

No Brasil, as chamadas Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) foram responsáveis, em 2016, por 74% do total de mortes. As doenças que mais afetam a população são as doenças cardiovasculares (28%), as neoplasias (18%), as doenças respiratórias (6%) e o diabetes (5%), de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Em Penedo (AL), onde a PGS Medical deu início ao projeto, de setembro de 2018 a março de 2019, a média mensal de atendimentos de pacientes assistidos, no município, caiu 90% e a média de internações caiu 66% com o uso da plataforma.

Parceria público-privada

A plataforma da PGS Medical é resultado de uma encomenda de tecnologia, realizada pelo município de Penedo, para uso no Sistema Único de Saúde (SUS). Ela permitiu a instalação de um Centro Altamente Resolutivo (CAR) de doenças crônicas para servir o município e suas equipes de saúde.

O centro possibilita um maior controle e monitoramento de pacientes atendidos dentro da UPA e nas Unidades de Emergência, centralizando o atendimento dos doentes crônicos, que passaram a receber uma atenção especial e acompanhamento periódico.

A melhora na percepção de qualidade de vida dos pacientes atendidos foi de 33,3%. A redução de peso entre os pacientes atendidos, em média, foi de 3,4%, a redução da pressão arterial foi de 8%, a redução da glicemia foi de 32,02% e a redução do IMC foi de 3%.

“A tecnologia permite ainda que os gestores acompanhem os resultados obtidos pelo município com a gestão de saúde”, explica o diretor da PGS Medical, Wagner Marques.

PGS Medical

Primeira startup público privada, criada a partir da regulamentação da Lei de Inovação, com o propósito de desenvolver tecnologias e implantar novos processos na área de saúde pública no Brasil.

O objetivo é a redução do encaminhamento do paciente para tratamentos de alta e média complexidade, a integração e a análise compartilhada dos diagnósticos, melhor performance no uso de equipamentos e infraestrutura, além da prevenção substancial das doenças crônicas.

