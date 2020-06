Paraná tem 4.835 casos e 190 óbitos pela covid-19

A Secretaria da Saúde divulgou nesta segunda-feira (1º) mais um informe atualizado sobre o cenário da covid-19 no Paraná. São 148 novas confirmações de pessoas contaminadas, chegando ao acumulado de 4.835 casos no Estado. O informe também registra mais oito óbitos, elevando para 190 o número de falecimentos em decorrência da doença.

Os casos registrados estão em 255 cidades, de todas as regiões do Estado e os óbitos ocorreram em 75 municípios.

ÓBITOS

As oito pessoas que foram a óbito estavam internadas. São seis homens e duas mulheres. Uma paciente de 75 anos, que residia em Palotina faleceu nesta segunda-feira, e a outra morava em São José dos Pinhais, tinha 82 anos, e morreu no domingo (31). Dois homens que residiam em Curitiba, um de 57 anos, faleceu no sábado (30), e outro, de 64 anos, morreu no domingo (31). Um paciente de 87 anos, que residia em Foz do Iguaçu, foi a óbito em 23 de maio. Os outros três pacientes do sexo masculino faleceram no domingo (31): um morador de Piraquara, 60 anos; morador de Mamborê, 61 anos, e de Toledo, 63 anos. O óbito ocorrido ontem em Cascavel, a oitava vítima da covid-19, ainda não consta no boletim.

INTERNADOS

Estão internados atualmente 335 pacientes com o diagnóstico confirmado para a Covid-19. São 255 pacientes em leitos do SUS (94 em UTI e 161 em leitos enfermaria) e 80 em leitos da rede hospitalar privada (32 em UTI e 48 em leitos enfermaria).

MUNICÍPIOS

255 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado de Covid-19, o que representa 64% do total de 399 municípios. Em 75 cidades há registro de óbitos pela doença. Entre as 22 regionais de Saúde, apenas a de Irati (4ª) e a de Guarapuava (5ª) não têm ocorrência de óbito.

As novas confirmações dos municípios de Almirante Tamandaré (2), Andirá (2), Antonina (1), Arapoti (1), Araucária (2), Assaí (1), Assis Chateaubriand (6), Balsa Nova (1), Bituruna (1), Bocaiúva do Sul (1), Cambé (5), Campina Grande do Sul (6), Campo Largo (1), Capanema (1), Carambeí (1), Chopinzinho (1), Cianorte (7), Colombo (6), Cornélio Procópio (10), Curitiba (23), Francisco Beltrão (1), Guarapuava (3), Ibiporã (1), Imbaú (1), Indianópolis (1), Jandaia do Sul (1), Joaquim Távora (1), Laranjeiras do Sul (1), Londrina (7), Mandirituba (5), Maringá (1), Morretes (1), Palotina (1), Paranaguá (1), Paranavaí (1), Pato Branco (3), Pinhais (6), Pinhão (1), Piraquara (3), Ponta Grossa (4), Porecatu (1), Quatro Barras (3), Quedas do Iguaçu (1), Rancho Alegre (1), Rio Negro (1), Rondon (4), Salgado Filho (1), Santo Inácio (1), São José dos Pinhais (1), São Manoel do Paraná (1), São Tomé (1), Telêmaco Borba (1), Toledo (2), Três Barras do Paraná (1), Tuneiras do Oeste (4), Uraí (1).

FORA DO PARANÁ

Não houve aumento nos casos de residentes de fora do Paraná. O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 65 confirmações e cinco óbitos de pacientes que foram assistidos no Estado, mas residem em outros locais.

AJUSTES

Um caso confirmado dia 26 de maio em Curitiba foi transferido para São José dos Pinhais; outro dia 30 em Almirante Tamandaré foi transferido para Icaraíma, e um confirmado dia 27 em Curitiba foi transferido para Bocaiúva do Sul.

VEJA O BOLETIM COMPLETO