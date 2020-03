Paraná quer agilizar licenciamento do setor de energias renováveis

Curitiba – A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo realizou o primeiro workshop para estabelecer a eficiência e a celeridade dos serviços públicos disponíveis para o desenvolvimento de um programa voltado a simplificar a abertura e a adequação com a legislação de empreendimentos no setor de energias renováveis.

No workshop, foram apontados os principais gargalos do setor e apresentadas sugestões para traçar diretrizes da formatação do Programa Descomplica Industrial, que será desenvolvido no mesmo modelo do Descomplica Rural, iniciativa que teve receptividade entre os produtores rurais e já está beneficiando todo o Paraná.

O secretário do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Nunes, explica que a ideia é começar um trabalho similar aos esforços depreendidos no setor agropecuário e traçar um plano de ação nos cinco segmentos de energias renováveis – solar, geotérmica, biomassa, hídrica e eólica -, iniciando pela última, de grande interesse tanto no campo como na cidade.

”Estamos posicionando o Estado no papel de propulsor do crescimento sustentável”, disse o secretário. “Estamos colocando à disposição de quem quer empreender, ou daqueles que já estão inseridos no mercado, ferramentas que desburocratizem os processos de licenciamentos e induza a abertura de novas frentes de emprego e renda, essencialmente, com a redução do impacto financeiro que a energia causa na área de produção”, disse Nunes.