Paraná passa dos 14 mil casos e 440 mortes

O Paraná chegou à marca de 14.336 ocorrências e 442 óbitos no acumulado neste domingo.

Nas últimas 24 horas, foram confirmados mais 674 casos e 14 óbitos pela covid-19, os maiores números retirarão num domingo.

As informações foram divulgadas pela Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) neste domingo (21).

Os últimos óbitos são de sete mulheres e sete homens, com idades entre 30 e 95 anos, dentre os dias 16 e 21 de junho.

Essas vítimas eram residentes dos municípios de Curitiba (quatro óbitos), Cascavel (três), Londrina (dois) e também de Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Ibema, Paranaguá e Vera Cruz do Oeste (um em cada cidade).

Desde o início da pandemia no estado, em 11 de março, 328 municípios registraram pelo menos um caso da covid-19, tendo 116 com no mínimo uma morte pela doença.