Paraná e Israel firmam protocolos para áreas estratégicas

O governador Carlos Massa Ratinho Júnior e o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, assinaram nesta quarta-feira (13) um protocolo de intenções nas áreas de ciência e tecnologia, segurança pública, agricultura, saúde, educação e reaproveitamento de água. O governador recebeu o embaixador para um almoço no Palácio Iguaçu.

O protocolo de intenções tem como objetivo o desenvolvimento de projetos e atividades que fortaleçam as relações comerciais entre o Paraná e a comunidade judaica. O Paraná é o Estado brasileiro que mais compra produtos de Israel – 27% do total acumulado do país, ou cerca de US$ 323 milhões. São Paulo lidera as exportações para Israel, mas o Paraná vem logo em seguida, com 18%, total de US$ 50 milhões por ano.

A balança comercial bilateral entre os países também é mais favorável a Israel. O Brasil exporta cerca de U$ 300 milhões em produtos para o país – com destaque para soja, café, carne refrigerada e suco de laranja – e importa anualmente U$ 1,17 bilhão, principalmente inseticidas e herbicidas.

Para o embaixador, a visita significa aproximar a relação comercial, porque “esse é tempo de Israel e Brasil fazer negócios”. “A importância para Israel é imensa porque todos sabem que agora os governos têm boas relações. No fim do mês o presidente Jair Bolsonaro vai a Israel para assinar esse acordo que eu assinei com o governador. Significa que temos um guarda-chuva federal com o Estado de Israel para trazer tecnologia, intercâmbio de negócios em segurança, agricultura e áreas de interesse dos dois países”, afirmou Yossi Shelley.

INTEGRAÇÃO – O governador do Paraná ressaltou durante o encontro que a Secretaria de Segurança Pública planeja a integração de todas as forças policiais na Cidade da Polícia e que vai reforçar os investimentos na área para adquirir câmeras, drones e tecnologia de integração das informações. Ratinho Junior disse que o Estado está aberto a investimentos de empresas israelenses, referências mundiais nesse setor.

O tema também foi tratado em reunião do secretário de Segurança Pública, Luiz Felipe Carbonell, com o embaixador na segunda-feira (11). Eles conversaram sobre modelos de segurança pública e integração entre as forças policiais estaduais e as guardas municipais, além dos esforços mobilizados pelo Paraná e por Israel no resgate às vítimas da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais.

Outro assunto debatido foi o sistema penitenciário. “Acho que temos muito a fazer na área da inteligência artificial, que se trabalha muito em Israel. É muito difícil usar sempre mão de obra para todas as coisas, é preciso usar a tecnologia para reduzir custos fixos do negócio. Convidei o secretário e a equipe a visitar Israel. Israel também é conhecido como país onde ninguém consegue escapar. Também com tecnologia”, completou o embaixador.

Yossi Shelley se reúne ainda nesta quarta com os secretários de Estado e os presidentes da Copel e Sanepar para traçar estratégias de investimentos no Paraná.

BRUMADINHO – Ao final do encontro, o embaixador convidou o governador do Paraná a visitar Israel e entregou a ele uma foto com as equipes do exército do país que participaram das buscas em Brumadinho. Essa foi a primeira visita oficial do diplomata ao Paraná. A agenda de visitas incluiu reuniões com empresários, a Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), reitores da Positivo e PUCPR, comunidades evangélica e judaica e uma visita ao Museu do Holocausto, em Curitiba.

PARTICIPAÇÕES – Participaram da recepção ao embaixador o vice-governador Darci Piana; Eduardo Bekin, diretor-presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento (APD); Isac Baril e Ari Zugman, presidente e vice da Sociedade Israelita de Curitiba; o empresário Sidney Axelrud, presidente do Conselho Deliberativo da Sociedade Israelita; e os deputados Hussein Bakri (líder do governo) e Tiago Amaral.