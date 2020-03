Paraná Clube e Botafogo dão início ao mata-mata da 3ª fase

Rio de Janeiro – A terceira fase da Copa do Brasil 2020 começa nesta terça-feira (10) com o duelo isolado entre Botafogo e Paraná Clube, às 19h15, no Engenhão, no Rio de Janeiro.

Ao contrário das duas primeiras fases da competição, nesta as equipes impreterivelmente se confrontarão duas vezes. Assim, Gralha e Glorioso voltarão a ficar frente a frente na próxima fase, para o duelo derradeiro na Vila Capanema pela vaga à quarta fase. Vale lembrar que após a quarta fase as equipes que estão na Libertadores entrarão na Copa do Brasil, diretamente nas oitavas de final.

Mesmo sem o gol fora de casa como critério de desempate, o Paraná Clube quer deixar sua marca no Engenhão, para levar vantagem para a volta. Em dois jogos na competição, a Gralha marcou cinco gols, com vitória por 2 a 0 fora de casa sobre o Palmas-TO e por 3 a 2 sobre o Bahia de Feira em Curitiba. Esse último jogo, aliás, elevou o moral dos jogadores paranistas, pois os três gols foram marcados após os 45min do segundo tempo.

Nesta noite, os comandados do técnico Allan estarão mais descansados, pois o treinador poupou os titulares no fim de semana contra o União, pelo Paranaense. Já Paulo Autuori, que ainda não conta com a estreia do japonês Honda, mandou o time principal do Botafogo contra o Flamengo, pelo Carioca.