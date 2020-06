Paraná bate recorde de mortes por covid-19 nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado da Saúde informou mais 533 confirmações e 13 óbitos. A quantidade de casos e de óbitos é a maior divulgada em um só dia desde que o monitoramento registrou o primeiro diagnóstico, em 11 de março.

O informe epidemiológico desta sexta-feira (5) mostra que o número acumulado de pessoas infectadas é de 6.437, 227 morreram em decorrência da doença. Há registro da covid-19 em 273 municípios do Estado, e em 81 ocorreu ao menos um óbito.

Entre os 86 dias desde o início do acompanhamento da Sesa, a quinta-feira (4) é o que tem o maior número de diagnósticos confirmados, foram 453 e na quarta-feira (3) foi a data de maior ocorrência de mortes, 12 falecimentos.

O secretário de Saúde, Beto Preto, reforçou a necessidade de manter o distanciamento físico. “Nossos números crescem rapidamente. E pelo que estudamos das projeções, tendo em vista o que já ocorreu em outros locais, vamos ter aumento de casos. Nos preocupa muito as pessoas nas ruas porque um organismo pode reagir bem à doença, mas outro não. E se muitos precisarem de UTIs, sabemos que não haverá para todos. ”

ÓBITOS- Todas as 13 pessoas que foram a óbito estavam internadas. As mortes ocorreram entre 1º e 5 de junho, foram sete mulheres e seis homens, com idades que variam entre 34 e 90 anos.

No dia 1º de junho ocorreram dois óbitos. Uma mulher, 45 anos, que residia em Campina Grande do Sul; e um homem, 74 anos, de Piraquara.

Na terça-feira (2) faleceu uma mulher de 70 anos que morava em Cambé.

Quarta-feira (3), seis pessoas morreram. Três mulheres: residente de Cornélio Procópio, tinha 90 anos; moradora de Curitiba, tinha 50 anos; e uma que morava em Toledo, de 34 anos. Um dos homens residia em Bela Vista do Paraíso, tinha 66 anos; outro morava em Cascavel, 73 anos; e um que faleceu de 71 anos morava em Ibiporã.

Quinta-feira (4), três pessoas faleceram: duas mulheres e um homem. Uma residia em Curitiba e tinha 85 anos e a outra morava em Londrina e tinha 89 anos; o homem era morador de Rolândia e tinha 78 anos.

Nesta sexta-feira (5) um morador de Maringá foi a óbito, o homem tinha 74 anos.

INTERNADOS – Estão internados nesta sexta-feira (5) 314 pacientes com o diagnóstico confirmado para Covid-19. 230 estão em leitos SUS (85 em UTI e 145 em leitos enfermaria) e 84 em leitos da rede hospitalar privada (33 em UTI e 51 em leitos enfermaria).

LEITOS SUS COVID – O Paraná tem 1.947 leitos exclusivos covid-19, que atende pacientes com suspeita ou com diagnóstico já confirmado da doença. A taxa média de ocupação dos leitos está em 34%. Em leitos adultos: 658 UTI, 304 ocupados (46%) e 1.182 enfermaria, 354 ocupados (30%).

Em leitos pediátricos: 37 UTI, 9 ocupados (24%) e 70 enfermaria, 3 ocupados (4%).

A quantidade de leitos pode variar porque além dos leitos em unidades próprias do Estado, a Sesa contrata diretamente leitos em unidades hospitalares filantrópicas e privadas para atendimento a pacientes Covid-19 quando necessário.

MUNICÍPIOS – 273 cidades paranaenses que têm ao menos um caso confirmado pela covid-19. Em 81 municípios há registro de óbitos pela doença.

Quantidade de casos novos e municípios:

86 casos confirmados – Curitiba;

71 casos confirmados – Cascavel;

49 casos confirmados – Londrina;

22 casos confirmados – Toledo;

21 casos confirmados – Cornélio Procópio;

18 casos confirmados – Pinhais;

17 casos confirmados – Piraquara;

13 casos confirmados – Maringá;

12 casos confirmados – Cianorte e Ponta Grossa;

10 casos confirmados – Colombo e Campina Grande do Sul;

9 casos confirmados – São José dos Pinhais;

6 casos confirmados – Foz do Jordão; Fazenda Rio Grande; Nova Fátima;

5 casos confirmados – Araucária; Santa Mariana; Quatro Barras; Campo Largo; Santa Terezinha de Itaipu; Cruzeiro do Oeste; Uraí; Abatiá;

4 casos confirmados – Ribeirão do Pinhal; Rolândia; São Tomé; Terra Boa; Almirante Tamandaré; Indianópolis;

3 casos confirmados – Bituruna; Tuneiras do Oeste; Tijucas do Sul; Campo Bonito; Mandirituba; Andirá; Cambé; Assis Chateaubriand; Apucarana; Santa Amélia; Santa Cecília do Pavão; Japurá;

2 casos confirmados – Santo Antônio da Platina; Francisco Beltrão; Pitanga; Araruna; Guarapuava; Salgado Filho; Diamante do Sul; Morretes; Siqueira Campos; Agudos do Sul; Terra Rica; Palotina; Imbaú; Joaquim Távora;

1 caso confirmado – Tibagi; Marialva; Santa Inês; Campina da Lagoa; Matinhos; Pinhão; Três Barras do Paraná; Piraí do Sul; Alvorada do Sul; Ibaiti; Sapopema; Coronel Domingos Soares; Braganey; Planalto; Palmas; Antônio Olinto; Bela Vista do Paraíso; Porto Barreiro; Enéas Marques; Irati; Quitandinha; Céu Azul; Rancho Alegre; Sertaneja; Reserva; Telêmaco Borba; Itaúna do Sul; Assaí; Japirá; Paiçandu; Cruzmaltina; Tomazina; Salto do Itararé; Congonhinhas; Bandeirantes; Leópolis; Lindoeste.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento da Sesa registrou 12 casos novos de residentes de fora. São 87 pessoas que moram em outros estados e foram atendidas por aqui. Seis pessoas foram a óbito.

Ajustes:

Um óbito confirmado na data de 02/6 em Céu Azul foi transferido para Alta Floresta/MT.

Um caso confirmado na data de 09/5 em Campo Bonito foi transferido para Guaraniaçu.

Um caso confirmado na data de 03/6 em Colombo foi transferido para Piraquara.

Dois casos confirmados nas datas de 30 e 31/5 em Araucária foram transferidos para Curitiba.

Dois casos confirmados na data de 30/5 em Cascavel foram excluídos por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado na data de 31/5 em Três Barras do Paraná foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado na data de 03/6 em Piraquara foi excluído por duplicidade de notificação.

Um caso confirmado na data de 03/6 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação.

Confira o informe completo clicando aqui.