Paraná amplia a transparência e alerta municípios sobre dados

Os prefeitos ganham mais um aliado para enfrentar o novo coronavírus, obedecendo toda a legislação específica sobre a pandemia, ao mesmo tempo que o Paraná sobe posições no ranking da transparência da doença. O Estado, avaliado anteriormente como médio, alcançou a classificação alta. A posição deve melhorar ainda mais a partir desta semana, quando os municípios serão orientados sobre exigências em compras e contratações emergenciais.

Nota técnica, assinada pela Controladoria-Geral do Estado e outros agentes de controle do Paraná e da União, que integram a Rede de Controle da Gestão Pública, solicita informações referente a aquisições e contratos, feitos em função da Covid-19. Estabelece ainda que estejam disponíveis imediatamente no site da Prefeitura. A CGE está à disposição para dar orientações aos prefeitos e gestores.

TRANSPARÊNCIA – A CGE é responsável pela Coordenadoria de Transparência e Controle Social e vem adquirindo conhecimento e prática na divulgação dos dados da covid-19. Prova disso é o constante progresso no ranking da organização social Open Knowledge, que semanalmente divulga o índice de transparência de cada estado, de acordo com dados disponíveis sobre a evolução da doença.

O Paraná saiu na 16.a posição para disputar os primeiros lugares. Ele chegou à terceira posição, mas com conceito de transparência média, em 30 de abril. Na avaliação mais recente, está em 4.a posição, porém, com avaliação alta.