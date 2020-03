PARACANOAGEM | Equipe iguaçuense estreia no circuito nacional

Com 81 atletas inscritos, o Campeonato Brasileiro Interclubes – Copa Brasil de Paracanoagem terá início nesta sexta-feira (13) em São Paulo. Será o maior evento já realizado da modalidade em quantidade de atletas. A novidade nessa edição é por conta da participação de novas equipes, de várias partes do Brasil. Uma delas é de Foz do Iguaçu, dos Meninos do Lago, que implantou o projeto da paracanoagem no ano passado. As disputas em São Paulo ocorrerão até amanhã (14) na Raia da USP, na capital paulista.

