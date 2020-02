Panorama Regional: Projeto Karatê, Casa da Cultura e PSS em Foz do Iguaçu

Projeto Karatê

As atividades do Projeto de Karatê desenvolvido em Missal devem começar nesta quinta-feira (6). Os interessados devem procurar a Secretaria de Assistência Social. O projeto funciona toda terça e quinta-feira e tem como objetivo desenvolver o lado psicossocial, a coordenação motora, a recreação infantil, a disciplina, o respeito, o autocontrole e a hierarquia, pois poderão ajudar a criar condutas positivas para a vida.

Mudanças no EJA

As aulas do EJA (Ensino de Jovens e Adultos) de Três Barras do Paraná começam nesta quarta-feira (5), às 19h, e todos os alunos devem comparecer para uma reunião de esclarecimento sobre as mudanças que foram implantadas. Serão oferecidas quatro disciplinas por semestre e as matrículas estão abertas no período noturno para os interessados.

Casa da Cultura

As oficinas de Viola, Violão e Dança da Casa da Cultura de Cafelândia estão com as inscrições abertas. Para participar da oficina de viola e violão, a criança precisa ter mais de sete anos. Já para a dança, a idade adequada para prática da atividade é acima de cinco anos. Informações pelo telefone (45) 3241-3087.

Legalizando terrenos

Empresários de Corbélia receberam na última segunda-feira (3) a autorização para fazer a escritura dos loteamentos do Parque Industrial. Os lotes adquiridos ficam no Parque Industrial Alvísio Evaldo Schneider. Com a comprovação da situação regular, os proprietários agora já podem fazer a escritura em nome das empresas.

Recape asfáltico

As obras de recape asfáltico no Jardim Porto Alegre, em Toledo, tiveram início no dia 21 de janeiro e devem seguir no decorrer do mês de fevereiro. Ao todo, serão recuperadas 13 ruas do bairro, com um investimento previsto de R$ 2,5 milhões.

PSS em Foz do Iguaçu

O Processo Seletivo Simplificado 001/2020, do Hospital Municipal Padre Germano Lauck, de Foz do Iguaçu, ocorre nesta quarta-feira (5) para 400 candidatos inscritos. Eles disputam vagas para os cargos de técnico(a) em imobilização ortopédica, enfermeiro(a) e fisioterapeuta, com salários que variam de R$ 1.709,63 a R$ 3.360,35.

Projetos culturais

Está aberto o período de matrículas de novos alunos para os cursos do Departamento de Cultura de Terra Roxa. As vagas são para artesanato, balé, coral, pintura em tecido, teatro, viola caipira e violão. As vagas são limitadas e os interessados devem se inscrever na Casa da Cultura Ademir Antonelli, até 28 de fevereiro. A idade mínima para inscrição é de 4 anos.

Voltando à sala de aula

Cerca de 2,2 mil alunos da rede municipal de ensino de Santa Terezinha de Itaipu estão retornando às salas de aula nesta quarta-feira (5). “Estamos animados para este próximo ciclo; prontos para receber nossos alunos a fim de ensiná-los com a qualidade, o empenho e a dedicação que merecem”, destacou a secretária de Educação, Simara Jorge.

Remédio em casa

Os moradores do Bairro Líder já podem fazer a inscrição para o programa Remédio em Casa até sexta-feira (7). A expectativa é atender quase 300 pessoas. O programa beneficia usuários do SUS em tratamento de hipertensão arterial e/ou diabetes, com mais de 60 anos, pacientes acamados, domiciliados e portadores de necessidades especiais.