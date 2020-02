Panorama regional: Píer flutuante, Casa própria e Concurso Público

Píer flutuante

A Prefeitura de Itaipulândia, em convênio com a Itaipu Binacional, instalou no Balneário Jacutinga um píer flutuante que dará comodidade para que os turistas possam atracar seus jet-ski e barcos. Também está em fase final de execução a cobertura na praça de conveniência. Para a próxima temporada de verão, todas as obras previstas no convênio estarão concluídas, fazendo com que o local se consolide como um dos mais visitados da região.

Casa própria

Representantes da Cohapar e da Prefeitura de Terra Roxa acompanharam os serviços para construção das 20 casas populares que vão beneficiar famílias que vivem em áreas de risco. “Esse programa de habitação realizado em parceria com a Itaipu Binacional é uma iniciativa ímpar e atenderá quem mais necessita”, disse o superintendente de Obras, Fábio Ortigara.

Concurso público

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon abriu inscrições ao Concurso Público para preenchimento de vagas nos cargos efetivos do seu quadro de pessoal. O período de inscrições e pagamento da taxa vai até 27 de fevereiro e devem ser feitos pelo site http://www.institutounifil.com.br/concurso/77. Provas objetivas serão no dia 5 de abril.

Pavimentação poliédrica

A Prefeitura de Maripá finalizou a pavimentação poliédrica da MR-220, na Linha 18 de Abril. O novo trecho tem a extensão de 970 metros e dá sequência ao trajeto de um quilômetro executado em 2018. Já nos próximos dias tem início a pavimentação asfáltica no restante da rua interna do Centro de Eventos e o recape asfáltico nas Ruas Fernandes Vieira, Pinto Bandeira e Francisco Ferrer.

Política para mulheres

A Secretaria de Políticas para Mulheres de Toledo realizará na terça-feira (11), no auditório da prefeitura, às 19h, a primeira das duas pré- conferências municipais com o objetivo de fortalecer as políticas públicas voltadas à mulher. As pré-conferências reunirão propostas que serão analisadas na 3ª Conferência Municipal de Políticas para Mulheres, marcada para 13 de março.

Miss Nova Santa Rosa

A Prefeitura de Nova Santa Rosa abriu as inscrições para o 12º Concurso Miss Nova Santa Rosa. Neste ano, o concurso conta com novidades na premiação. A eleita Miss Nova Santa Rosa receberá R$ 3 mil, a 1ª Princesa R$ 2 mil, 2ª Princesa R$ 1 mil e a Miss Simpatia, R$ 500. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 20 de fevereiro.

Fora sarampo

Todas as unidades básicas de saúde de Foz do Iguaçu estão mobilizadas para a campanha de vacinação contra o sarampo, com início na próxima segunda-feira (10). A primeira etapa vai até 13 de março e tem como público-alvo pessoas na faixa etária de 5 a 59 anos de idade. Todas as UBSs estão abastecidas com a vacina para atender a demanda e ampliar a cobertura vacinal, principalmente entre os jovens, na faixa dos 20 aos 29 anos.

Trilha da Onça

A Secretaria de Turismo de Serranópolis do Iguaçu, e o Time Panthera, realizam neste domingo (9) uma caminhada no Parque Nacional do Iguaçu, na chamada Trilha da Onça. A saída será às 7h da Vinícola Dembogurski. A maior parte da caminhada de seis quilômetros será feita dentro da mata. Durante o percurso, haverá paradas para explicações sobre a trilha e o parque.