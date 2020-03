Panorama regional: Miss Rondon, Casa da Cultura e Expo Palotina

Miss Rondon

Foram definidas as 12 candidatas que disputarão o título do Miss Rondon 2020. São elas: Camila Eduarda de Souza, Bruna da Silva Hatleben, Katiane Eloíse Pech, Alana Luiza Schons da Silva, Ana Caroline Hubler da Silva, Ligia Samaira Lopes, Amanda Mattje Ribeiro, Giovana Urnau Fidler, Luana Inês Conrat, Djessica Caroline Mohr Grams, Mariane Krause e Sandra Cristina Ruschel. O primeiro compromisso das candidatas será no dia 10 de março, quando elas se apresentam em um evento em alusão ao Dia da Mulher na Casa Cultural.

Casa da Cultura

A Casa da Cultura Ademir Antonelli, de Terra Roxa, será contemplada com uma reforma. A obra já foi autorizada e os serviços devem começar nos próximos dias, contemplando melhorias na estrutura, banheiros, fachada, pintura e instalação de elevador com acessibilidade. O investimento será de R$175 mil, aplicados com recursos livres da prefeitura.

Cisterna para irrigação

A Diretoria de Meio Ambiente de Guaíra, em parceria com o Programa Encontros e Caminhos, da Itaipu Binacional, construiu uma cisterna na Escola Municipal Áurea Del Cortez Benck, na Vila Alta. A cisterna será utilizada como captadora da água da chuva que depois será utilizada para irrigação da horta escolar que auxilia na merenda dos alunos.

Caixa de água I

Quinze famílias de Vera Cruz do Oeste foram contempladas com novas caixas de água pelo Programa Caixa d’Água Boa. Elas receberam uma caixa de água e 1 kit de instalação, e também a capacitação para a instalação adequada e o subsídio financeiro de R$ 1.000 para viabilização. O objetivo é proporcionar a melhoria das condições das famílias em situação de vulnerabilidade social.

Caixa de água II

Em Campo Bonito, 30 famílias em vulnerabilidade social receberão o kit do Programa Caixa d’Água Boa. A concessão foi firmada com a Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho e a Sanepar e beneficiará famílias residentes na área urbana, indicadas e assistidas pela Assistência Social do Município.

Academia ao ar livre

O Distrito de Alto Alegre, em Três Barras do Paraná, recebeu uma academia de esporte ao ar livre. Os equipamentos foram instalados em frente à Unidade Básica de Saúde e ao lado da quadra esportiva e está à disposição dos moradores para realizarem atividades físicas.

Parceria

A Prefeitura de Iracema do Oeste renovou com a Copacol a parceria para a realização de projetos culturais já existentes em outros nove municípios da região. A parceria visa ao incentivo à educação, à cultura e ao esporte, e aos projetos sociais do Município, como dança, arte circense, futebol, voleibol e outros.

Expo Palotina

O Conselho Gestor da Expo Palotina deve divulgar nos próximos dias a programação oficial do evento, que será realizado de 14 a 17 de maio. A exposição será realizada nos mesmos moldes do ano passado, com show gratuito na abertura e shows em espaço fechado. Diversos eventos de cunho cultural estão sendo programados para marcar os 60 anos de emancipação do Município. Nos próximos dias deverá ser iniciada a comercialização de espaços.