Panorama regional: Miss, leilão em Terra Roxa e Alvará de licença

Miss

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para inscrições ao Miss Marechal Cândido Rondon 2020. Para este ano, são muitas as novidades, entre elas premiação maior. As inscrições das candidatas devem ser realizadas na Secretaria de Cultura. O evento de escolha da miss está marcado para o dia 15 de maio, às 20h30, no centro de eventos do parque de exposições.

Miss II

As inscrições para o 12º Concurso Miss Nova Santa Rosa também se encerram nesta sexta-feira (28). As interessadas podem se inscrever no Departamento de Cultura. A inscrição é gratuita e deve ser feita mediante preenchimento da ficha de inscrição e entregue com uma cópia dos documentos pessoais e do comprovante de residência.

Leilão

A Prefeitura de Terra Roxa realiza leilão de veículos, máquinas e sucatas do patrimônio considerados inservíveis. O certame será no dia 9 de março, às 14h, na prefeitura. Poderão participar da licitação todos os interessados – pessoa física ou jurídica – que atendam às exigências do edital, desde que tenham efetuado o cadastramento na Comissão Permanente de Julgamento de Licitações.

Alvará de licença

Termina nesta sexta-feira (28) o prazo para recolhimento do Alvará de Licença 2020 em Assis Chateubriandt. As guias devem ser retiradas no Setor de Tributação. O Município conta com aproximadamente 3.500 empresas ativas, que têm seus alvarás emitidos pela prefeitura. Os contribuintes que deixaram para a reta final do prazo também podem fazer a emissão pela internet no site www.assischateaubriand.pr.gov.br.

Cooperação

A Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon celebrou novo acordo de cooperação com a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), que visa ceder para a entidade um professor, um nutricionista, transporte escolar para 58 pessoas e alimentação para 105 alunos diariamente. O acordo de cooperação terá vigência até 31 de janeiro de 2021.

Expo Santa Helena

A Comissão Organizadora da Expo Santa Helena 2020 abriu processo de reserva de espaços. Até 19 de março a prioridade será para as empresas que participaram em 2019. De 20 a 27 de março, será exclusivo para associados que não participaram no último ano. De 28 de março a 1º de abril, a exclusividade será para empresas de Santa Helena não associadas e, a partir de 2 de abril, a venda de estandes será aberta a qualquer interessado em participar na edição 2020.

Mais verão

Começa nesta quinta-feira (27), em Santa Terezinha de Itaipu, a sexta etapa do Mais Verão, evento esportivo e recreativo que movimenta milhares de pessoas todos os anos nos municípios lindeiros ao Lago de Itaipu. As atividades vão até 1º de março na Praça Silvino Dal Bó, com uma programação repleta de atividades para toda a população.

Escoamento da safra

A Prefeitura de Quatro Pontes prevê para os próximos dias a conclusão da pavimentação poliédrica em cinco trechos rurais: Travessão I, Linha Itapejara (Laticínios), Linha Souza Naves, CTG e Linha Guaçu. “Hoje, o maior desafio dos produtores é o escoamento da safra e o transporte de rações, suínos, frangos, peixes e leite. Com a pavimentação poliédrica, eles terão mais segurança e tranquilidade”, assegura o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rudi Kuns.