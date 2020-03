Panorama regional: Limpeza continua, Qualifica Santa Helena e Raio-X para a UPA

Caminhando e cantando

Mais de 600 pessoas participaram em Catanduvas da nona edição da Caminhada Internacional na Natureza-Circuito Rio Adelaide. O evento foi realizado pela Secretaria de Cultura & Turismo com o Grupo de Caminhantes de Catanduvas. Ao todo, foram cerca de 12 quilômetros de caminhada, passando por trilhas na mata, em cachoeiras, pedreiras, sangas, atividades agropecuárias como, lavouras, piscicultura e bovinocultura.

Limpeza continua

A Prefeitura de Assis Chateaubriand mantém sem interrupção os mutirões de limpeza pelos bairros da cidade, conforme cronograma definido pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. Nesta semana, o trabalho foi concentrado no Jardim Progresso. O serviço já foi realizado nos Jardins Araçá, Jussara, Panorama, América e Paraná, no Patrimônio Silveirópolis, e continuará sem interrupção em outros locais da cidade.

Eventos cancelados

Dois eventos que estavam agendados para os próximos dias, em Palotina, sendo Café de Negócios com Elas (dia 25) e Encontro de Capitães (dia 31), foram cancelados pela Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina. O objetivo é evitar a aglomeração de pessoas visando evitar contaminação pelo coronavírus.

Qualifica Santa Helena

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico informa que todos os cursos oferecidos pelo programa Qualifica Santa Helena estão suspensos a partir da próxima segunda-feira (23). Os cursos que tinham aulas previstas até os meses de abril e maio serão agendados novamente em datas oportunas. Todos os cursos serão remarcados, com exceção do Cozinha Brasil, que já tinha seu encerramento previsto para esta sexta-feira (20).

Eventos esportivos

O Departamento de Esportes de Quatro Pontes suspendeu a programação dos Jogos Mais Verão 2020, que estava marcada para domingo (22), na arena poliesportiva, junto à Praça Cristo Rei. Além disso, estão suspensas pelo prazo de 15 dias, prorrogável por igual período, as rodadas do 22º Campeonato Municipal de Bocha, as atividades de treinamento envolvendo atletas/alunos da terceira idade, desde as aulas na Academia da Terceira Idade e os treinos de voleibol gigante.

Pagamento adiado

A Prefeitura de Capanema Informa a população que adiou o pagamento à vista do IPTU 2020 para 10 de maio. Os carnês já estão à disposição e, devido às prevenções de combate ao coronavírus, o setor de finanças está solicitando que os contribuintes façam a obtenção dos carnês via internet no site da prefeitura.

Raio-X para a UPA

A Família Rotária realizou a entrega de um equipamento de raio-X digital para a UPA 24 Horas de Marechal Rondon. O equipamento teve o custo de R$ 299 mil, sendo R$ 25 mil doados para a Família Rotária, através do Planeta Park, que esteve presente durante a Expo Rondon 2019 e fez a doação. O novo equipamento tornará o atendimento mais fácil, ágil, atendendo muito mais pessoas em menos tempo.

Revitalizando

A Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos de Mercedes deu início aos trabalhos de revitalização da Avenida Dr. Mário Totta, no trecho entre a Rua João Pessoa e Rua Roberto Francisco Weber. A remodelação contemplará a implantação de galerias pluviais, recapeamento asfáltico, calçadas em pavers com acessibilidade, plantio de mais de 120 árvores, ciclovia, travessia elevada e sinalização horizontal.