Panorama regional: Festa do Cupim Assado, Jarcan’s Guaraniaçu e Pesca Esportiva

Festa do Cupim Assado

O Parque de Exposições de Pato Bragado será novamente o ponto de encontro de assadores, famílias e convidados neste domingo (15) para o Concurso do Cupim Assado, em sua 32ª edição. A previsão é de que sejam comercializadas seis toneladas de cupins. Neste sábado tem show com a dupla Dalton e Lucas e, na sequência, Marcos e Belutti. No domingo, além do almoço, às 16h30 haverá show de encerramento com o Grupo Som do Sul.

Para elas

A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Palotina, por meio do Ponto de Atendimento ao Empreendedor, realizará no próximo dia 18 o lançamento do Programa Sebrae Delas, destinado às mulheres de negócios. Será durante palestra com o tema “Lugar de Mulher é onde ela quer”. O evento será realizado na Acipa, a partir das 19h. A palestra será gratuita.

Atendendo crianças

O Projeto Território Foz de Cultura, Arte e Memória da Fundação Cultural atende mais de 630 crianças com a oferta de oficinas gratuitas em seis centros de convivência escola bairro. As crianças e os adolescentes das comunidades participam de aulas de teatro, balé, artes visuais e capoeira. O período de inscrições segue aberto na Diretoria de Cultura da Fundação Cultural.

Jarcan’s Guaraniaçu

Os Jogos Abertos da Cantuquiriguaçu de 2020 estão programados para o mês de junho. Antes, de 29 a 31 de maio, serão disputadas as provas na categoria Campeira. Para este ano, os Jarcan’s, maior evento regional do esporte amador, deve contar com a participação de 21 municípios filiados à Cantuquiriguaçu.

Abrindo vagas

A Prefeitura de Mercedes publicou o edital para Processo Seletivo Simplificado aos cargos de cirurgião-dentista, motorista e operador de máquinas. Para cirurgião-dentista, motorista operador de máquinas são 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas no endereço http://mercedes.pr.gov.br/concursos.php até 30 de março.

Pesca Esportiva

Será realizada neste fim de semana a primeira etapa da quarta edição do Ranking Regional de Pesca Esportiva no Lago de Itaipu. O principal objetivo do ranking é potencializar, promover e popularizar ainda mais a pesca esportiva no Lago de Itaipu, bem como a integração de pescadores através da disputa saudável e amistosa. A competição é realizada exclusivamente na modalidade de Tucunaré.

Pesca Esportiva II

Os torneios que irão compor o 4º Ranking Regional são: 1ª etapa em Santa Terezinha de Itaipu dias 13 e 14 de março; 2ª etapa em Santa Helena, 1º e 2 de maio; 3ª etapa em Foz do Iguaçu, 22 de agosto; 4ª etapa em Marechal Cândido Rondon, 19 e 20 de setembro; 5ª etapa: 09 e 10 do outubro em Missal, e 6ª etapa dias 14 e 15 de novembro em Mercedes.

Leite para famílias

A Secretaria de Assistência Social e Assis Chateubriandt iniciou o cadastramento de famílias que recebem leite de soja. Quem recebe o leite deve comparecer na secretaria munido de RG e CPF para se cadastrar ou atualizar as informações. A distribuição ocorre nas segundas e sextas-feiras e nas quartas-feiras a entrega é feita em comunidades do interior. Semanalmente são produzidos, em média, 3 mil litros de leite.