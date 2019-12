Panorama regional do dia 7 de dezembro de 2019

Papai Noel

A Vila do Papai Noel está pronta, assim como o entorno do Paço Municipal 3 de Maio em Santa Terezinha de Itaipu, para a abertura da programação natalina, que traz como tema o Encanto de Natal. O início dos festejos será neste domingo (8), a partir das 20h30, com apresentações culturais e recreativas. Todos os dias a programação será concentrada na Praça do Paço.

Rede de esgoto

O prefeito de Missal, Eduardo Staudt, esteve em Curitiba onde recebeu das mãos do presidente da Funasa, Ronaldo Nogueira Oliveira, o Projeto Arquitetônico de implantação da rede de esgoto na área urbana. Agora, o Município poderá iniciar o trabalho para viabilizar recursos e parcerias. “A rede de esgoto é uma necessidade, uma questão de saúde pública. Vamos nos esforçar ao máximo para concretizar essa tão sonhada obra”, garante o prefeito Eduardo Staudt.

Melhorias

A Prefeitura de Marechal Cândido Rondon assinou termo de contrato de prestação de serviços que garante a pintura de oito escolas municipais. Nesse primeiro momento, serão beneficiadas as Escolas Jean Piaget, Bento Munhoz da Rocha Neto, Criança Feliz, Ana Paula, Costa e Silva, Osvino Weirich, 25 de Março e 25 de Julho. Em três delas o trabalho já está praticamente concluído e nas demais deve se iniciar em breve.

Inscrições IFPR

O IFPR (Instituto Federal do Paraná) de Santa Helena abriu inscrições para o Processo Seletivo EAD 2020 para ingresso nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio. As vagas são para os cursos de Agente Comunitário de Saúde e Logística e são destinadas a quem já concluiu o Ensino Médio. As inscrições são gratuitas e se encontram abertas até 23 de janeiro de 2020. A forma de ingresso será por sorteio público nos dias 4, 5 e 6 de março de 2020.

Tá no Rumo

Nos dias 15 e 16 de dezembro, a caravana da campanha “Tá no Rumo” chega a Capitão Leônidas Marques. A caravana faz parte do projeto Prevenção e Redução da Gravidez Não Intencional na Adolescência nos Municípios do Oeste do Paraná, que busca levar informações precisas e confiáveis a adolescentes sobre seus direitos, saúde, corpo e relacionamentos. A caravana ficará instalada em frente ao Ginásio Municipal de Esportes.

Apoio aos suinocultores

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Entre Rios do Oeste iniciou o repasse do material para a construção de banheiro, arco de higienização ou cercas para os produtores do Município. O repasse tem como objetivo incentivar os suinocultores. Para participar, os interessados deverão se inscrever na Secretaria de Agricultura e atender os alguns requisitos, entre eles, estar cadastrado no setor de agricultura.

Museu restaurado

A Prefeitura de Pato Bragado entregou à população o Centro Histórico Cultural Bragadense totalmente reestruturado e dará continuidade ao trabalho de catalogação, informatização, higienização e acondicionamento dos acervos museológicos. “Pretendemos manter a crescente profissionalização e melhorias do local e do acervo, proporcionando condições de atendimento e acesso a informações para pesquisadores e visitantes”, explica o prefeito Leomar Rohden.